“Ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả"

“Năm nay toàn ngành thực hiện kế hoạch trong bối cảnh chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tình hình thời tiết bất lợi, bão chồng bão, lũ chồng lũ” - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, chiều 31/12.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng (Ảnh: Tùng Đinh).

Dù vậy, theo Bộ trưởng, kết quả công tác đã đạt được những thành tích quan trọng, tích cực. Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường giảm 25/55 đầu mối, giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương đã chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương.

“Quá trình sáp nhập và sắp xếp tổ chức trong toàn hệ thống cơ bản không gây ra tác động, không ảnh hưởng tới công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Tính đến ngày 30/12, số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đã được ban hành trong năm 2025 lên tới 111 văn bản.

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm nay khá cao, ước đạt 3,7-3,92%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 70 tỷ USD.

Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, theo ông Thắng.

Bộ, ngành đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và quản lý đê điều, chuyển đổi xanh, giảm phát thải, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh…

Dù vậy, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp. Việc thực thi chức trách nhiệm ở một số bộ phận còn để xảy ra vi phạm.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói năm 2026 sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả; kịp thời phối hợp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Song song với tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức…

“Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trên đòi hỏi sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với ngành”, ông Thắng kỳ vọng.