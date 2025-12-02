3 ngày qua, Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới

Đó là kết quả từ ứng dụng VN Air của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Nhiều khu vực ở nội thành Hà Nội như Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ, Vĩnh Tuy xuất hiện màu đỏ sẫm, có hại cho sức khỏe người dân.

Diễn biến ô nhiễm không khí những ngày đầu tháng 12 trùng khớp với cảnh báo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra cách nay một tuần, yêu cầu UBND TP Hà Nội và 6 địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó đợt ô nhiễm dự báo kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

3 ngày qua, Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới (Ảnh: Mạnh Quân).

Sáng 2/12, chất lượng không khí của Hà Nội đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI là 283.

Ứng dụng VN Air của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ghi nhận chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc giảm so với sáng 1/12 nhưng chất lượng không khí vẫn ở mức xấu và kém.

Tại trạm đo Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, chỉ số AQI ở mức 162 - những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe. Đến khoảng 7h, chỉ số này giảm xuống 161, không khí được phân loại ở mức xấu.

Còn tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) ghi nhận chỉ số AQI ở mức 130, sau đó tăng lên 136. Trạm đo Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI lúc 6h là 116, tới 7h giảm xuống 108.

Trong khi đó, ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir sáng 2/12 ghi nhận Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 10 trên thế giới với chỉ số AQI là 186 - ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội (https://moitruongthudo.vn/) công bố kết quả AQI là 111 ở trạm Công viên hồ điều hòa Nhân Chính vào sáng 2/12, thuộc mức kém, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Theo khuyến cáo của Hà Nội, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường.

Các địa phương chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường, chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

“Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc”, bộ này nêu rõ.

Bộ này cho biết cuối tháng 11 tới đầu tháng 12 ở miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi - hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù.

Điều này làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.