Không khí Hà Nội ở ngưỡng tím, rất không tốt cho sức khỏe

Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir cho biết, chiều 12/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm xếp thứ 3 thế giới với chỉ số AQI ở mức 261 - ngưỡng tím, mức rất không tốt cho sức khỏe.

Đứng đầu là thành phố Lahore (Pakistan) với chỉ số ô nhiễm ở mức 587. Lúc 13h20, nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng tím.

Tại trạm Hai Bà Trưng AQI ở mức 270, Bưởi là 286 và ở Xuân La AQI lên đến 272.

Theo xếp hạng của IQAir, chiều 12/12 Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới (Ảnh: IQAir).

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lúc 13h30 tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng), chỉ số AQI là 249 - chất lượng không khí ở mức rất kém (mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng).

Cùng thời điểm, tại trạm công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI lúc 13h30 là 184.

Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục được ứng dụng IQAir xếp ở mức xấu đến rất xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội cảnh báo, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.