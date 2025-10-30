TPHCM yêu cầu kiểm soát bụi, chấm dứt đốt rác gây ô nhiễm không khí

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025.

TPHCM đề nghị tăng cường phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, kết quả theo dõi diễn biến chất lượng không khí nhiều năm cho thấy, trong khoảng thời gian các tháng cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng (đặc biệt là bụi PM2.5). Do đó, nhằm chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe người dân, UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nguồn thải.

Trong đó, UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, 168 xã phường, đặc khu tăng cường kiểm soát các nguồn phát sinh khí thải, bụi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động, ảnh hưởng đến môi trường không khí.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TPHCM, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức tổng rà soát, thanh kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi, gây phát tán bụi. Đồng thời, Sở Xây dựng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu 100% các chủ dự án, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu phát tán bụi, khí thải, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các công trình tái phạm nhiều lần.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, vận động, kết hợp với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm để chấm dứt triệt để tình trạng đốt rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) không đúng quy định; thúc đẩy các giải pháp thu gom, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng không khí và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí; chủ động ứng phó, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong trường hợp không khí bị ô nhiễm.

Các sở, ban, ngành, địa phương làm văn bản báo cáo công tác triển khai thực hiện, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trước ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo yêu cầu.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan vận hành ổn định, liên tục các trạm quan trắc không khí và khí thải tự động hiện có, bảo đảm không để gián đoạn số liệu; tăng cường tần suất quan trắc định kỳ tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao; thiết lập quy trình xử lý ngay đối với các thông tin, dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nguồn thải có dấu hiệu vượt ngưỡng.

Hàng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phải công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) để người dân dễ dàng tiếp cận.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe trong trường hợp không khí bị ô nhiễm.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.