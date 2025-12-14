Không khí Hà Nội tốt lại sau nhiều ngày ở ngưỡng nguy hại cho sức khỏe

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, sáng 14/12 chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức trung bình với chỉ số AQI là 64, xếp thứ 55 trên thế giới.

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lúc 10h tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng), chất lượng không khí ở mức tốt.

Cùng thời điểm, tại trạm đo công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến chất lượng không khí cũng ở mức tốt với chỉ số AQI lúc 10h là 38.

Trước đó, vào ngày 13/12, Hà Nội có mưa kéo dài nên chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt.

Hai ngày qua chất lượng không khí tại Hà Nội tốt trở lại (Ảnh: Dân trí).

Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 chất lượng không khí ở Hà Nội nhiều ngày liên tiếp ở mức nguy hại cho sức khỏe. Có ngày Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Các chuyên gia môi trường đánh giá, tình trạng ô nhiễm không khí đang trở thành vấn đề mang tính chu kỳ tại Hà Nội khi mùa đông đến, nhưng năm nay nặng nề hơn do cộng hưởng nhiều yếu tố như: Thời tiết cực đoan, lượng phương tiện giao thông tăng, hoạt động xây dựng dày đặc và sự cố tại một số điểm xử lý chất thải.

Trước tình hình ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Chỉ thị số 19 (ngày 10/12) yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí, tập trung thực hiện ngay trong tháng 12.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, đô thị hóa nhanh, hoạt động giao thông, sản xuất, xây dựng và thời tiết cực đoan là nguyên nhân chính khiến AQI của thành phố thường xuyên ở mức “xấu” và “rất xấu”, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.

Thành phố giao Sở Xây dựng giám sát chặt chẽ tất cả các công trường, yêu cầu 100% dự án phải có các biện pháp chống bụi, như: Che chắn, rửa xe tại cổng ra vào, phun sương giảm bụi, bao kín phế thải xây dựng. Đặc biệt, 100% công trình có quy mô từ 1ha trở lên phải lắp hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến và camera trong tháng 12.