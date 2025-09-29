Sáng 29/9, lãnh đạo UBND các xã Quỹ Nhất (huyện Nghĩa Hưng cũ), Hải Anh, Hải Thịnh (huyện Hải Hậu cũ), tỉnh Ninh Bình xác nhận, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn các xã trên xảy ra trận lốc xoáy khiến nhiều người thương vong, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Hình ảnh tan hoang sau trận lốc xoáy khiến 9 người chết ở Ninh Bình (Video: Đức Văn).

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình, tính đến 10h sáng cùng ngày, tỉnh này ghi nhận do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), tại địa bàn các xã Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Anh, Hồng Phong, Gia Hưng (huyện Gia Viễn cũ), Chất Bình (huyện Kim Sơn cũ) xảy ra trận lốc xoáy khiến 9 người tử vong và 18 người bị thương.

Báo cáo của tỉnh cũng nêu rõ thiệt hại về tài sản do lốc xoáy gồm: 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại; 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt và rất nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc…

Tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh tan hoang sau trận lốc xoáy đi qua, nhà cửa tan hoang, cột điện, cây cối gãy đổ la liệt, biển quảng cáo bị cuốn bay và vương vãi khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do trận lốc xoáy cho biết, theo thống kê ban đầu có 3 người dân trên địa bàn xã tử vong tại chỗ, 1 người tử vong ở bệnh viện và 2 người đang được cấp cứu do trận lốc xoáy gây ra.

Về tài sản, theo ông Đức, thống kê ban đầu có 4 ngôi nhà của người dân bị sập, hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Ông Hà Ngọc Toản (SN 1957), trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi trận lốc xoáy đi qua.

"Cả nhà tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng như ầm ầm như sấm, gió gào rít rất mạnh, cả nhà không biết chuyện gì xảy ra. Khi gió ngớt, mở cửa ra nhìn ra ngoài thì tất cả mọi thứ đều tan hoang", ông Toản kể lại.

Tường bao của các nhà dân và hàng loạt cột điện ở xã Quỹ Nhất bị đổ sập sau trận lốc xoáy đi qua.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống, khắc phục thiệt hại do bão Bualoi gây ra tại một số địa phương trên địa bàn, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình bị nạn và chỉ đạo kịp thời cứu chữa những người bị thương.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cũng đang khẩn trương, tập trung để khắc phục sự cố.