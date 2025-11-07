Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa tại tượng đài Lênin

Sáng 7/11, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2025), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu đã tới dâng hoa tại tượng đài V.I.Lênin trong Công viên Lênin.

Trân trọng dâng hoa trước tượng đài V.I.Lênin, các lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của V.I.Lênin, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Đồng thời, gương mẫu, tiên phong xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dâng hoa, tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin tại Tượng đài Lênin nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (Ảnh: Viết Thành).

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên đấu tranh vì tự do, bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới - một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là chiến thắng của nhân dân Nga, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đổi thay và là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân.

Các lãnh đạo TP Hà Nội mặc niệm tưởng nhớ V.I.Lênin (Ảnh: Viết Thành).

V.I.Lênin - người con kiệt xuất của nước Nga, nhà tư tưởng cách mạng lỗi lạc đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và nhân loại.

Tư tưởng của V.I.Lênin là ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng vô sản toàn thế giới, là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền sống, quyền làm người.

Di sản của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn sống mãi trong lòng những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tiến bộ trên toàn thế giới.

Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng và vĩ đại trong suốt gần một thế kỷ qua và đang tiếp tục là "ngọn đuốc soi đường" cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.