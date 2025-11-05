Cận cảnh cầu Sông Lô ở Phú Thọ trơ lõi thép, đang được công an điều tra

Trưa 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 27/10 có một số nguồn tin phản ánh mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô xuống thấp đã lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Cầu Sông Lô mới được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.

Ngay lập tức, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Trước những thông tin đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đến hiện trường kiểm tra thực tế và nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKSND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết việc đưa ra các thông tin nêu trên để các cơ quan, đơn vị, người dân biết, đồng thời nhằm tránh những thông tin sai sự thật.

Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và chỉ cho phép mô tô 2-3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu này.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô với tốc độ không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.

Như Dân trí thông tin, hôm 30/10 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thực địa và chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ cầu Sông Lô.

Ông Ngọc nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng công trình (Ảnh: Ngọc Kiên).

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành vào tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Công trình cầu Sông Lô do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ