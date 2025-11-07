Lũ lớn cuốn trôi ô tô chở 2 người ở Đắk Lắk

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận lực lượng của địa phương cùng người dân đã ứng cứu kịp thời 2 người trong ô tô bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào hơn 20h ngày 6/11, ông N.H.D. (53 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô Toyota chở theo một người lưu thông trên quốc lộ 19C hướng Nam - Bắc. Khi ô tô đến đoạn qua thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân) bị nước lũ đổ về cuốn trôi.

Cứu 2 người trong chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi (Video: Khắc Sĩ).

Thấy ô tô bị cuốn, 2 người ngồi trên xe kịp thời thoát ra ngoài, bám vào đường dây điện.

Phát hiện vụ việc, lực lượng của xã Đồng Xuân cùng người dân đã dùng dây thừng, áo phao bơi ra ứng cứu. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn.

Chiếc ô tô hiện vẫn nằm dưới dòng sông Cô (Ảnh: Khắc Sĩ).

Theo một nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nước lũ trên sông Cô chảy rất xiết. Các nạn nhân khi được đưa lên bờ trong tình trạng hoảng loạn, nhiều tài sản mang theo người bị ướt sũng, hư hỏng.

Hiện chiếc ô tô vẫn bị mắc kẹt dưới sông.