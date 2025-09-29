6 người tử vong trong trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Sáng 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), tại xã Quỹ Nhất đã xảy ra trận lốc xoáy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề (Ảnh: Vũ Thiệp).

Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong ở bệnh viện và 2 người đang được cấp cứu. Trận lốc xoáy khiến 4 ngôi nhà của người dân bị sập và làm tốc mái một số nhà cửa và tài sản của người dân.

Cùng thời điểm, lãnh đạo UBND xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình cho biết, trận lốc xoáy xảy ra trên ở xã Hải Anh khiến 1 người tử vong, 4 ngôi nhà bị sập và khoảng 200 nhà dân bị tốc mái.

Lốc xoáy lớn ở Ninh Bình

Khoảng 5h sáng cùng ngày, lốc xoáy quét qua xã Hải Thịnh khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương. Trận lốc xoáy trên địa bàn xã Hải Thịnh khiến 2 ngôi nhà kiên cố bị sập và nhiều nhà dân bị tốc mái.

Chính quyền địa phương các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, đang khẩn trương phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục.