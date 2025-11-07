Hàng loạt con trâu chết trôi trên đồng do ngập trong nước lũ

Sáng 7/11, thông tin từ UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), do ảnh hưởng của bão số 13, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 23 con trâu của 7 hộ dân chết do nước ngập.

"Trước khi bão đổ bộ, người dân đều đến nơi tránh trú an toàn, riêng đàn trâu vẫn cột lại ngoài đồng, không kịp di chuyển khi nước dâng nên bị ảnh hưởng", một lãnh đạo xã Ea Súp trao đổi.

Hàng chục con trâu của nông dân chết do bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Ea Súp đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom, thống kê thiệt hại và kêu gọi các tổ chức, cá nhân mua trâu giúp bà con giảm bớt tổn thất.

Xã Ea Súp đã bán được 23 con trâu với giá 7-12 triệu đồng/con để vớt vát lại tài sản giúp nông dân.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ bán toàn bộ số trâu để vớt vát lại tài sản cho nông dân bị thiệt hại (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mưa lớn kéo dài vào tối 6/11 còn khiến một số thôn, buôn của xã Ea Súp bị ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Lực lượng chức năng địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút mới triển khai công tác dọn dẹp sau lũ.