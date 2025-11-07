Khám tổng quát - Bí quyết giúp nam giới duy trì phong độ sau tuổi 40

Dấu hiệu sớm thường bị bỏ qua

Khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể nam giới bắt đầu suy giảm nội tiết tố testosterone, tốc độ chuyển hóa chậm lại. Các triệu chứng như mệt mỏi, mất ngủ, tăng cân, tiểu đêm, giảm ham muốn… thường xuất hiện âm thầm, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những dấu hiệu lão hóa thông thường.

Nam giới thường xem nhẹ các triệu chứng sớm, bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh N. (47 tuổi, kỹ sư xây dựng, TPHCM) là ví dụ điển hình. Dù gặp tình trạng tiểu đêm và mất ngủ kéo dài, anh không đi khám vì cho rằng đó là do áp lực công việc và tuổi tác. Khi sức khỏe giảm sút rõ rệt, anh mới đến bệnh viện và được chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt kèm rối loạn chuyển hóa - hai bệnh lý có thể kiểm soát tốt nếu phát hiện sớm.

Theo Khảo sát quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam (STEPS 2021) của Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện, chỉ khoảng 40% người mắc tăng huyết áp và 35% người bị đái tháo đường được phát hiện bệnh. Trong đó, chưa đến 25% được điều trị đầy đủ.

Ước tính số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm mỗi năm tại Việt Nam chiếm tới 77% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân, chủ yếu là do các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...

Ngoài yếu tố thể chất, rào cản tâm lý cũng khiến nhiều nam giới ngại đi khám, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề về sinh lý hoặc tiết niệu. Tâm lý e ngại này góp phần khiến bệnh lý tiềm ẩn không được phát hiện kịp thời, làm tăng nguy cơ điều trị muộn và biến chứng.

Tầm soát định kỳ - chìa khóa phát hiện sớm bệnh ẩn

Sau tuổi 40, các rối loạn về chuyển hóa, nội tiết và tim mạch có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm nếu không được tầm soát kịp thời. Các chuyên gia cho biết, tầm soát sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Từ đó, bác sĩ có thể xây dựng kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa, kiểm soát bệnh lý từ giai đoạn sớm, trước khi gây biến chứng.

Hệ thống thiết bị y tế hiện đại giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán (Ảnh: HM).

Theo các chuyên gia y tế, nếu chỉ đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám, người bệnh sẽ dễ để lỡ mất cơ hội vàng kiểm soát bệnh. Khám định kỳ không phải dành cho người đang bệnh, mà là biện pháp dự phòng sớm cho người muốn sống khỏe mạnh.

Ở độ tuổi trung niên, nam giới cần lưu ý thực hiện các hạng mục kiểm tra sức khỏe như: đo huyết áp, điện tâm đồ, xét nghiệm máu và nước tiểu, chức năng gan - thận, siêu âm ổ bụng, đánh giá tuyến tiền liệt và tầm soát ung thư đại trực tràng. Đây là cơ sở để bác sĩ đưa ra lời khuyên kịp thời, giúp người bệnh điều chỉnh lối sống, ăn uống và vận động hợp lý.

Ngoài ra, các chỉ số như CRP (C-reactive protein) có thể giúp phát hiện tình trạng viêm âm thầm liên quan đến nguy cơ tim mạch, gan nhiễm mỡ và hội chứng chuyển hóa. Các xét nghiệm khác như HbA1c, men gan ALT/AST và testosterone toàn phần cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tầm soát tiền đái tháo đường, tổn thương gan và rối loạn nội tiết - những yếu tố có thể âm thầm tiến triển nếu không được kiểm tra định kỳ.

Khám sức khỏe định kỳ - bí quyết sống khỏe cho nam giới hiện đại (Ảnh: HM).

Trung tâm Y khoa Hoàn Mỹ Gold PXL tại phường Cầu Kiệu, TPHCM (Ảnh: HM).

Mỗi nam giới trung niên cần lên lịch tầm soát đúng và đều đặn có thể phát hiện sớm nhiều yếu tố nguy cơ, từ đó kiểm soát bệnh hiệu quả và duy trì sức khỏe ổn định lâu dài. Chủ động khám sớm trước khi cơ thể lên tiếng là lựa chọn thông minh để sống khỏe sau tuổi 40.