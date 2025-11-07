Nghe điện thoại lúc nửa đêm, tôi phát hiện sự thật đáng sợ hơn ngoại tình

Tôi năm nay 25 tuổi, có người yêu được hơn 6 năm. Chúng tôi quen nhau từ lúc tôi còn là sinh viên năm nhất, còn anh là sinh viên năm hai của một trường kỹ thuật khác. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu khá giản dị, trải qua những ngày còn ăn chung chiếc bánh bao, uống cốc nước mía, trà chanh vỉa hè.

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông thật thà, hiền lành. Ở cạnh người yêu, tôi chẳng cần lo nghĩ gì. Anh nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, công việc chuyên môn đều nắm rõ.

Ban đầu, tôi thích anh vì vẻ ngoài đẹp trai, cao trên 1,80m, thân hình săn chắc nhờ thường xuyên chơi thể thao. Đặc biệt, người yêu tôi không rượu chè, cờ bạc, chỉ thỉnh thoảng chơi điện tử 1-2 lần/tuần để giải trí và giao lưu với bạn bè.

Thấy công việc của cả hai dần ổn định, tôi bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin. Tưởng rằng đối phương sẽ hào hứng, muốn xây dựng tương lai nghiêm túc thì thái độ của anh lại hoàn toàn trái ngược.

Anh im lặng một lúc và nói một câu ngắn gọn: “Năm nay chưa hợp tuổi, bọn mình đăng ký kết hôn trước rồi tổ chức đám cưới sau nhé”. Thái độ đó của người yêu khiến tâm trí tôi bất an nhưng vẫn đồng ý vì đã yêu anh quá nhiều.

Sau khi thưa chuyện với hai bên gia đình, chúng tôi chuẩn bị giấy tờ lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi tối hôm đó, anh qua chơi rồi ngủ lại nhà tôi. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một cuộc điện thoại bất ngờ vang lên khiến cả bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ.

Sự thật anh che giấu bấy lâu nay còn đáng sợ hơn cả việc ngoại tình (Ảnh minh hoạ: TD).

Lúc đó, anh xuống dưới nhà nhận đồ ăn khuya đặt sẵn, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi ngồi ngay cạnh, tiện tay cầm lên nghe theo phản xạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lớn tuổi: “Liệu mà lo tiền lãi tháng này đi. Hôm nay ngày 20 rồi, đừng để tôi cho người xuống làm lớn chuyện”.

Từng câu nói của người đàn ông lạ mặt kia như thắt chặt trái tim tôi. Một người ngoan ngoãn, không cờ bạc, rượu chè như anh sao lại có thể đi vay tiền của xã hội đen rồi bị gọi điện đe dọa như vậy?

Sau nhiều lần gặng hỏi, anh mới dám thừa nhận mọi chuyện. Hoá ra, người yêu tôi đang phải gánh khoản nợ 3 tỷ đồng do bố mẹ để lại. Đến giờ, anh mới trả được loanh quanh hơn 500 triệu đồng.

Cuối năm 2019, nhà anh dồn hết tiền tiết kiệm vào đầu tư kinh doanh nhưng không may dịch bệnh ập đến khiến tất cả đổ bể. Tổng thiệt hại là hơn 6 tỷ đồng, bán đất mới trả được 3 tỷ đồng, còn lại một nửa thì anh đứng ra gánh thay.

Cũng vì khoản nợ ấy, anh chưa bao giờ dám nói đến chuyện tổ chức đám cưới chính thức. Khi biết bí mật này, tôi mới nhận thấy bản thân không thể cùng anh gánh nổi. Tôi không có tiền, gia đình cũng chẳng dư giả tiền bạc để giúp đỡ.

Hiện tại, tôi đi làm với mức lương hơn 20 triệu đồng. Tháng nào, tôi cũng cố gắng tiết kiệm để mua tivi, tủ lạnh hay điều hòa mới cho bố mẹ. Giờ mà cùng anh như vậy thì… tôi sẽ mất một khoảng thời gian dài không thể báo hiếu được người sinh thành ra mình.

Về bản chất, chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ khoản nợ kia. Mỗi khi nghĩ đến tương lai, tôi thấy sợ, không biết nên tiếp tục hay dừng lại khi cả hai sắp lên phường đăng ký kết hôn.

Tôi thương anh nhưng cũng thương chính mình và bố mẹ già ở quê. Nhiều lúc yếu lòng, tôi nghĩ sẽ cố gắng trả nợ cùng anh, sau này dư giả sẽ bù đắp. Nhưng liệu khi ấy, bố mẹ tôi còn đủ sức khỏe để hưởng thụ hay không?

Từ sau hôm đó, tôi chọn cách im lặng và biến mất một thời gian để suy nghĩ. Khoản nợ hơn 3 tỷ đồng là con số quá lớn. Chuyện anh cần báo hiếu là đúng đắn nhưng tôi đi lấy chồng không phải là góp sức trả nợ cho gia đình anh.

Nếu phát hiện chồng sắp cưới nợ tiền tỷ thì mọi người sẽ chọn đồng hành hay tìm lối thoát cho riêng mình? Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.