Hai ô tô va chạm trên cao tốc, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Theo thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/11, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn gần nút giao quốc lộ 7.

Thời điểm đó, một ô tô tải bị hỏng, dừng trên làn đường. Chiếc xe tải khác chạy cùng chiều phía sau do trời mưa, đường trơn trượt, không kịp xử lý nên tông mạnh vào sau phương tiện bị hỏng.

Hiện trường 2 ô tô va chạm trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ và dầu nhớt vương vãi khắp mặt đường.

Sự cố khiến cao tốc bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ, các phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau qua hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã nhanh chóng có mặt, phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp cứu hộ để giải phóng hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đến khoảng 10h20 cùng ngày, công tác cứu hộ đang được triển khai, giao thông trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn chưa thể thông trở lại.