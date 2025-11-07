Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Ngày 7/11, thông tin từ Công an xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã hỗ trợ đưa một bé gái 3 tuổi bị đau bụng dữ dội đi cấp cứu kịp thời.

Chị Sô Thị Ngọ (31 tuổi, mẹ của cháu bé) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Tây Sơn đã băng rừng, vượt bão, giúp đỡ gia đình chị đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Lực lượng công an xã băng rừng giữa mưa bão đưa cháu bé đi cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị Ngọ, khoảng 20h ngày 6/11, khi bão Kalmaegi đang đổ bộ, con gái 3 tuổi của chị đột ngột đau bụng quằn quại không rõ nguyên nhân. Thời điểm này mưa to, gió lớn nên gia đình có nhờ nhiều người dân khác hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng bên ngoài bão lũ đang rất nguy hiểm, không ai có thể ra đường.

Tiếp đó, gia đình chị Ngọ cầu cứu đến Công an xã Tây Sơn. Các cán bộ đã nhanh chóng xuyên bão, vượt hơn 45km đường rừng, qua nhiều tuyến đường có cây xanh ngã đổ, để đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa cấp cứu.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã bình phục (Ảnh: Nguyên Khang).

"Trên đường đi gió rất mạnh, cây đổ hàng loạt, các cán bộ công an phải dừng xe, kéo cây ra để di chuyển. Khi tới bệnh viện, tiếp tục gặp tình trạng cây đổ, cán bộ phải bế cháu chạy bộ vào phòng cấp cứu.

Gia đình tôi rất cảm kích và khâm phục sự dũng cảm, hết mình cứu người của các cán bộ Công an xã Tây Sơn", chị Ngọ chia sẻ.