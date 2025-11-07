Đề xuất phân cấp cho Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Sáng 7/11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Quốc hội tờ trình tóm tắt Dự án Luật quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng nhấn mạnh trong lần sửa đổi luật này là về phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Theo đó, dự thảo phân cấp cho Thủ tướng phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia (hiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội); Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Quốc hội tờ trình tóm tắt Dự án Luật quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo luật cũng phân cấp cho bộ trưởng phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh. Thẩm quyền này hiện thuộc Thủ tướng. Để bảo đảm công tác hậu kiểm; hạn chế điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, Dự thảo Luật bổ sung quy định về giám sát, kiểm tra, rà soát quy hoạch.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh đây là nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến kết luận.

Chính phủ cũng đã có ý kiến giải trình, tuy nhiên chưa làm rõ được khó khăn, vướng mắc cụ thể của việc trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định hiện hành dẫn đến phải sửa đổi như dự thảo Luật.

Với mục tiêu đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch, Bộ trưởng Tài chính cho biết dự thảo luật bổ sung quy định cho phép các quy hoạch được lập đồng thời và thứ tự phê duyệt quy hoạch; quy định trường hợp đặc thù mà quy hoạch cấp dưới được phê duyệt trước để thực hiện các dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách.

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh quy hoạch được điều chỉnh nhằm phù hợp với bối cảnh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch lần này đã điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua gồm 6 vùng, trong đó 2 vùng có sự thay đổi căn bản so với trước đây.

Một là vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố (từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế) và hai là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố (từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng).

Đáng lưu ý, quy hoạch này định hướng phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, vươn tầm quốc tế.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết việc phân vùng kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng, nhưng kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong đó, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn phương án phân vùng mới sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng; đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị thuyết minh, làm rõ hơn tính đặc thù, vị trí địa lý và nhiệm vụ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có; khắc phục được các tồn tại, hạn chế của từng vùng và liên kết vùng để thúc đẩy phát triển bền vững của cả quốc gia.

Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch cũng mở rộng phạm vi 4 vùng động lực quốc gia sang các khu vực liền kề đã có sự phát triển về công nghiệp, đô thị và thuận lợi về giao thông kết nối; bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn ven biển của ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng vùng động lực Bắc Trung Bộ và vùng động lực miền Trung có vị trí địa lý cạnh nhau, có tiềm năng khai thác về nguồn lợi biển và cùng định hướng phát triển về công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp ô tô và phát triển cảng biển, dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics...

Do đó, cần đánh giá lợi thế so sánh giữa 2 vùng động lực này để có điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển của từng vùng, tránh chồng lấn, cạnh tranh lẫn nhau, dẫn đến không đạt mục tiêu phát triển chung của cả nước.