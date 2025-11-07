Uy lực hệ thống tự động chống UAV bảo vệ Tổng thống Nga

Tổ hợp Impulse-PVO (Ảnh: Defense).

Impulse-PVO trang bị 8 “máy bay đánh chặn” dạng đạn phóng, mỗi chiếc nặng 1,35kg và có khả năng đạt tốc độ lên tới 200km/h. Hệ thống được chế tạo để tiêu diệt các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ (UAS) mà không sử dụng tên lửa, bằng các đầu đạn động năng tác động trực tiếp được phóng từ nền tảng robot mặt đất.

Theo công ty, Impulse-PVO hoạt động trên dải tần từ 700MHz đến 6.200MHz, cho phép nó vận hành trong môi trường điện từ phức tạp. Hệ thống nhỏ gọn này được thiết kế để điều khiển từ xa, trở thành một phần trong chiến lược tự động hóa phòng không tầm ngắn cho các đội hình cơ động hoặc các địa điểm trọng yếu.

Impulse-PVO được thiết kế để điều khiển từ xa và vận hành tự động, phản ánh xu hướng chiến lược đang gia tăng của Nga trong việc tự động hóa phòng không tầm gần. Động thái này nhằm giải quyết thách thức vận hành khi phải bảo vệ các tài sản phân tán và các nhóm hỏa lực cơ động, nhất là trong bối cảnh xung đột Ukraine đã chứng minh mức độ tàn phá hiệu quả của máy bay không người lái và hoạt động trinh sát giám sát.

Việc điều khiển từ xa cho phép lực lượng vận hành điều khiển một đơn vị Impulse-PVO đơn lẻ hoặc cả một nhóm hệ thống kết nối mạng từ các vị trí an toàn, giảm rủi ro nhân sự nhưng vẫn duy trì vùng phòng thủ. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đặc biệt quan tâm đến việc tích hợp robot và các hệ thống AI vào mạng lưới phòng không hiện có, và việc ra mắt Impulse-PVO được xem như bước đi hướng tới một hệ thống lớn hơn có thể hỗ trợ các đơn vị hỏa lực cơ động và tuyến phòng thủ linh hoạt ở tiền tuyến.

Cách tiếp cận của Impulse-PVO mang lại lựa chọn chi phí thấp hơn các hệ thống phòng không tầm ngắn sử dụng tên lửa truyền thống, có thể cho phép triển khai diện rộng bảo vệ các đoàn xe, căn cứ tiền phương hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Đáng chú ý, một biến thể cầm tay của cùng hệ thống đánh chặn này đã được phát hiện vào đầu năm nay ở St. Petersburg, khi được đội an ninh cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang theo.

Trong một lần xuất hiện công khai ở thành phố, một thành viên đơn vị bảo vệ Tổng thống được nhìn thấy mang theo một máy bay không người lái nhỏ gọn, kiểu FPV, với cấu hình cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái.

Mặc dù quan chức không bình luận về thiết bị này, việc công chúng nhìn thấy nó cho thấy công nghệ nền tảng của Impulse-PVO đang được điều chỉnh phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các yếu nhân, bên cạnh mục đích sử dụng quân sự truyền thống.

Trước đó, các cơ quan hoạch định quốc phòng Nga đã âm thầm ban hành lệnh triển khai hệ thống pháo phản lực di động dẫn đường chính xác cỡ 300mm mới có tên Sarma. Quyết định này về thực chất hồi sinh và phát triển tiếp dự án “Kama” từng bị gác lại trước đây.