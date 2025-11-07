Miền Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, Trung Bộ mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Dự báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Theo dự báo, từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, tối và đêm 6/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 8/11 mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm.

Dự báo khu vực Bắc Bộ đêm 6/11 có mưa vài nơi, ngày 7-8/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Trung hai ngày tới mưa to đến rất to (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết đêm 6/11 và ngày 7/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.