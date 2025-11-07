TPHCM thu ngân sách gần 800.000 tỷ nhưng giải ngân đầu tư công chưa đạt

Sáng 7/11, Đảng bộ UBND TPHCM triệu tập phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định cùng các Phó chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong 10 tháng đầu năm, thành phố có những thuận lợi và thách thức đan xen, có thời điểm gặp một số lúng túng, vướng mắc, khó khăn nhất định. Nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao, sự đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, thành phố có tổng thu ngân sách nội địa đạt gần 800.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, TPHCM vẫn còn những vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của địa phương chưa đạt tiến độ đề ra.

"Thành phố mới giải ngân đầu tư công khoảng 60%, trong khi kết hoạch quý III phải đạt 75% và quý IV đạt 100%. Chúng ta cần mổ xẻ nguyên nhân và đánh giá kết quả của các giải pháp thực hiện thời gian qua", Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng, việc đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công 100% và mục tiêu tăng trưởng 8,5% GRDP là nhiệm vụ rất khó khăn. Nếu không có các giải pháp quyết liệt cùng sự quyết tâm, TPHCM sẽ không thể đạt mục tiêu này.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I sáng 7/11 (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua trên địa bàn. Hiện tại, thành phố cơ bản thực hiện tốt nhưng còn phải chấn chỉnh lại nhiều việc.

Lãnh đạo thành phố nhìn nhận, việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã là một trong những tồn tại của địa phương thời gian qua. UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, đánh giá và đưa ra những giải pháp trước mắt là điều chuyển nhân sự từ thành phố về xã, điều chuyển cán bộ từ các xã với nhau.

Tuy nhiên về lâu dài, TPHCM cần đào tạo, phát triển cán bộ trẻ, ứng dụng giải pháp công nghệ trong xử lý công việc. Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các đơn vị đánh giá những điểm còn chậm, vướng trong việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính.

Trong công tác Đảng, lãnh đạo thành phố đề nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để tăng cường việc kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên nhằm kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa sai phạm. Công tác kỷ luật Đảng cần đảm bảo tính nghiêm minh, hạn chế ít nhất sai sót.

"Công tác lãnh đạo mà không kiểm tra sẽ không đạt. Cần phòng ngừa, nhắc nhở sớm, kịp thời để sai phạm lớn không xảy ra", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trước phiên khai mạc hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước phiên khai mạc hội nghị, Đảng bộ UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên. Dịp này, Đảng bộ UBND TPHCM có một đảng viên nhận huy Hiệu 50 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.