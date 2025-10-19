Khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng đường Vành đai TP Tân An ở Tây Ninh

Ngày 19/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra thực tế tình trạng hư hỏng trên tuyến đường Vành đai TP Tân An.

Đoàn công tác khảo sát cả hai nhánh của tuyến, từ nút giao quốc lộ 62 đến điểm cuối tại nút giao đường tỉnh 833. Kết quả ghi nhận trên tuyến xuất hiện một số điểm bong tróc mặt đường, song mức độ hư hỏng chưa nghiêm trọng. Các vị trí xuống cấp tập trung chủ yếu đoạn từ nút giao quốc lộ 62 đến gần khu vực cầu vượt cao tốc TPHCM - Trung Lương. Đơn vị quản lý tuyến đang tiến hành duy tu, sửa chữa các điểm hư hỏng này.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: Kiên Định).

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương đã được bàn giao quản lý phải khẩn trương thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, khắc phục ngay các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp khó khăn về kinh phí, các địa phương cần đề xuất Sở Xây dựng bố trí nguồn vốn để triển khai kịp thời.

Đối với đoạn từ nút giao đường tỉnh 827B đến vòng xoay Nhơn Thạnh Trung còn trong thời gian bảo hành, ông Lâm giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục các điểm hư hỏng, bảo đảm an toàn lưu thông.

Khu vực đường xuống cấp (Ảnh: Huyền My).

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án nâng cấp, thảm nhựa nóng toàn tuyến kết hợp chỉnh trang đô thị đối với các địa phương có tuyến đường đi qua.

Ông Lâm đồng thời giao Sở Xây dựng rà soát việc phân cấp quản lý hạ tầng giao thông để điều chỉnh phù hợp, phục vụ tốt công tác khai thác, quản lý và duy tu sửa chữa khi có hư hỏng phát sinh.