Vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ vì bị “hớt khách”: Phạt nặng 3 tài xế

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan đến vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C, đoạn qua xã Ia Nan, Gia Lai.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Ia Nan triệu tập các tài xế liên quan lên làm việc.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính các tài xế trong vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) số tiền 45 triệu đồng về hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Con trai ông C. là P.N.T. (SN 2002) bị phạt 24,7 triệu đồng với các lỗi: đi không đúng phần đường, dừng đỗ xe không sát mép đường bên phải và không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, anh T.V.N. (SN 1999, trú tại làng Ia Đao, xã Ia Nan) cũng bị xử phạt 19 triệu đồng do không có giấy phép lái xe.

Hai cha con điều khiển ô tô khách tạt đầu, chặn xe của đối thủ (Ảnh: Cắt từ clip).

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cũng xử phạt chủ của 2 phương tiện đã giao xe cho T. và N. khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.

Như Dân trí thông tin, lúc 6h30 ngày 3/1, ông C. điều khiển xe khách 16 chỗ, biển kiểm soát 81F-001.xx, lưu thông trên quốc lộ 14C theo hướng từ xã Ia Krêl đi xã Ia Nan.

Khi phát hiện ô tô khách do anh N. điều khiển, đang đi ngược lại, ông C. đã lái xe lấn sang phần đường đối diện để chặn xe lại nói chuyện. Do xe của anh N. đang di chuyển với tốc độ cao nên ông C. phải đánh lái trở về làn đường của mình.

Ngay sau đó, T. đi sau phương tiện của ông C. tiếp tục lấn sang làn ngược chiều để chặn xe của anh N. lại. Nguyên nhân của mẫu thuẫn do ông C. nghĩ anh N. đã "hớt tay trên" khách của mình.