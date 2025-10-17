Đường vành đai hơn 3.100 tỷ ở Tây Ninh xuống cấp sau 2 năm thông xe

Thông xe cuối năm 2023, tuyến đường Vành đai Tân An (Tây Ninh) được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Đường dài gần 23km, tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, được xem là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, mặt đường nhiều nơi bong tróc, rạn nứt, nhựa bị dồn thành từng cục, đặc biệt là tại các đoạn tiếp giáp cầu và vị trí giao nhau giữa các gói thầu.

Khu vực đường xuống cấp (Ảnh: Huyền My).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn nối quốc lộ 62 (xã Mỹ An) đến cầu vượt cao tốc số 7 (phường Khánh Hậu), có hàng loạt “ổ gà” trên mặt đường. Nhiều chỗ lún sâu, mặt nhựa bị bóc tróc khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn.

Ông Huỳnh Thanh Danh (42 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) cho biết: “Tôi chở hàng qua lại mỗi ngày nên biết chỗ nào bị hư để né. Nhưng người lạ mà chạy ban đêm hay trời mưa, lọt xuống hố nước thì bị té là chuyện không tránh khỏi”.

Theo người dân, tuyến đường từng được kỳ vọng là “đường đẹp nhất” khu vực, nay cỏ mọc um tùm, ít phương tiện qua lại, nhiều đoạn nứt vỡ.

Người dân dùng cây cảnh báo đoạn đường xuống cấp trên tuyến Vành đai TP Tân An (Ảnh: Huyền My).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, cho biết, tuyến đường Vành đai Tân An đã hết thời gian bảo hành và được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, duy tu theo phân cấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, xác nhận đã nắm được phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường ở nhiều vị trí.

“Trong tuần này, sở sẽ phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, ghi nhận và khẩn trương sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh nguy hiểm cho người dân”, ông Hưng nói.