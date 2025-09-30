Hàng loạt xe sang "bơi" trong biển nước ngập ở Hà Nội

Từ đêm 29/9 đến chiều 30/9, những trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Thành Đông).

Chiếc xe sang Mercedes và chiếc Toyota chết máy ngay trước ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đầu đoạn rẽ vào Liễu Giai hướng đi Cung thể thao Quần Ngựa, một chiếc Mercedes GLS 350d nằm bất động giữa biển nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, đầu đoạn xuống của cầu vượt qua Liễu Giai, cùng lúc có nhiều xe sang chết máy, trong đó có một chiếc Lexus và một chiếc Audi (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại khu vực giao giữa Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, một chiếc ô tô Mercedes khác chết máy giữa dòng nước ngập sâu. Sau nhiều lần khởi động bất thành, tài xế buộc phải khóa cửa, bỏ lại phương tiện ngay giữa đường. Người dân sống quanh khu vực cho biết đây không phải trường hợp hiếm trong buổi chiều mưa bão, nhiều ô tô di chuyển qua đoạn ngập đều gặp tình cảnh tương tự.

“Nước ngập cao quá, xe chết máy hàng loạt. Chủ xe chỉ còn cách bỏ lại chiếc xe đang chơ vơ giữa biển nước, chờ cứu hộ tới”, anh Bách, một người dân ven đường cho hay (Ảnh: Lê Phương Anh).

Lúc 14h, một đoạn phố Láng Hạ dài khoảng 100m, trước cửa khách sạn Fortuna ngập sâu khoảng 1m. Giao thông qua tuyến phố này tê liệt cả hai chiều. Nhiều ô tô chết máy, nằm im trong dòng nước đục (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chiếc ô tô chết máy trên phố Láng Hạ được người dân đẩy ra khỏi khu vực ngập (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Một chiếc xe BMW bị chủ nhân "để quên" trên tuyến đường mưa ngập đường Nguyễn Cảnh Dị (Ảnh: Trần Thanh).

2 chiếc ô tô chết máy trên đường Lê Quang Đạo trong đó có một ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes (Ảnh: Nguyễn Hải).

Gần nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, giao thông hướng từ ngã tư Sở về Hà Đông như bị chia cắt bởi đoạn ngập gần ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân. Hướng Nguyễn Trãi - Hà Đông phía dưới cầu khá thông thoáng, trong khi đường bên trên phương tiện “bò” qua vì nước ngập sâu. Chiếc Volvo XC60 (màu trắng) và xe tải màu đỏ, xe buýt xanh chết máy khiến rất ít ô tô có thể đi tiếp (Ảnh: Đình Nam).

Nhiều ô tô cố vượt qua ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng bị chết máy giữa dòng nước ngập sâu gần 1m (Ảnh: Thế Kha).

Nhiều lái xe bất lực bỏ xe lại giữa dòng nước ngập sâu, trong đó có những chiếc BMW, Mercedes và Subaru tiền tỷ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Giữa phố Huỳnh Thúc Kháng, hai ô tô bị chết máy trong biển nước. Tài xế chiếc xe 16 chỗ phải mở nắp capo để kiểm tra, tìm cách khắc phục sự cố (Ảnh: Thế Kha).

Lực lượng cứu hộ giao thông làm việc liên tục từ sáng để đưa nhiều ô tô chết máy ra khỏi các điểm ngập trên khắp địa bàn Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).