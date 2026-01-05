Tổng thống Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hậu quả nếu bà Delcy Rodriguez, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Venezuela không tuân thủ các yêu cầu từ Mỹ.

Trước đó vào thứ bảy, ông Trump từng ca ngợi bà Rodríguez sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro cùng vợ ông ở Caracas. Tuy nhiên, sau đó bà Rodríguez tuyên bố đất nước của bà sẽ bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

“Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả một cái giá rất lớn, có lẽ còn lớn hơn ông Maduro”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại khi ông vừa tới sân golf West Palm Beach tại bang Florida.

Tổng thống Mỹ cũng thanh minh cho quyết định bắt giữ Tổng thống Maduro bằng biện pháp quân sự vào hôm 3/1.

Mỹ cáo buộc Venezuela liên quan đến các hoạt động buôn lậu ma túy và yêu cầu Caracas chấm dứt điều này cũng như giữ khoảng cách với các quốc gia đối thủ của Mỹ hay với các lực lượng ủy nhiệm vũ trang như nhóm Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện để Mỹ giám sát các hoạt động dầu mỏ của Venezuela.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro để đưa về New York. Ông Maduro dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa án ở Manhattan vào hôm nay 5/1 trước những cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Sau khi hoàn tất chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro, ông Trump cho biết, đội ngũ của ông đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và bà Rodriguez cho thấy về cơ bản “sẵn sàng làm những gì Mỹ cho là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, nhà lãnh đạo tiếp theo của Venezuela cần phải hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ. Những lợi ích đó bao gồm việc ngăn ngành dầu mỏ Venezuela rơi vào tay các đối thủ của Mỹ. Ông khẳng định Washington vẫn duy trì “đòn bẩy” bằng lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela.

“Điều đó có nghĩa là nền kinh tế của họ sẽ không thể tiến lên cho đến khi những điều kiện phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ và lợi ích của người dân Venezuela được đáp ứng”, ông nói.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ, đã tiếp quản vai trò lãnh đạo tạm quyền với sự chấp thuận của Tòa án Tối cao Venezuela, dù bà khẳng định Maduro vẫn là tổng thống.

Nhờ các mối liên hệ với khu vực tư nhân và sự am hiểu sâu sắc về ngành dầu mỏ, bà Rodriguez từ lâu được coi là nhân vật thực dụng nhất trong đội ngũ thân cận của ông Maduro. Tuy nhiên, bà đã công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã lên án việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro. Ông cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được kích hoạt để bảo đảm chủ quyền.