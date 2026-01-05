Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 3/1 trên quốc lộ 47, đoạn qua địa phận xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ô tô tải giương pha, chạy lấn làn gây nguy hiểm cho xe đối diện (Video: Tra Li).

Về nguyên tắc an toàn, ở các khúc cua, đặc biệt là nơi có vạch kẻ liền, người điều khiển phương tiện nói chung cần giảm tốc độ và chú ý quan sát, không cố vượt xe khác, vì đây là vị trí khuất tầm nhìn, dễ xảy ra va chạm.

Việc chạy lấn sang làn đường ngược chiều là phạm luật. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Nếu người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định mà gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Đã vượt ẩu ở khúc cua còn giương pha như thế thì khác gì giết người. Tài xế xe đối diện loá mắt có nhìn thấy gì nữa đâu mà né. Theo tôi, cơ quan chức năng cần xem xét việc tước bằng lái đối với những tài xế có hành vi nguy hiểm như vậy. Nhỡ xảy ra tai nạn trong những trường hợp vượt ẩu như thế rất dễ dẫn đến thương vong", tài khoản Huy Hoàng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Quang Long đồng tình: "Trong điều kiện bị đèn chiếu loá mắt như thế, chỉ cần tài xế xe đối diện loạng choạng tay lái một chút là quá nguy hiểm rồi. Hy vọng cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm tài xế xe tải. Cứ bị phạt là vài lần khắc nhớ, không dám vượt ẩu nữa".