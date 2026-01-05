Chế độ mới đối với sỹ quan quân đội nghỉ hưu từ năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 343 năm 2025 được ban hành gần đây quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Các quy định mới này đã có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Theo đó, sĩ quan quân đội nghỉ hưu được hưởng 4 chính sách bao gồm chế độ an điều dưỡng, chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Nghị định số 343 đề cập đến việc sĩ quan quân đội nghỉ hưu được hưởng 4 chính sách (Ảnh minh họa: QĐND).

Các chính sách này không áp dụng đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 205; người đang bị tạm giam; chấp hành án phạt tù; bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; cách tất cả các chức vụ trong Đảng hoặc khai trừ ra khỏi Đảng hoặc xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm hoặc tước danh hiệu quân nhân; sĩ quan quân đội trước khi nghỉ hưu vi phạm kỷ luật, pháp luật bị phạt tù; bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; người nghỉ hưu định cư nước ngoài.

Chế độ an điều dưỡng tương đương sĩ quan tại ngũ

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu được hưởng tiền an điều dưỡng mỗi năm một lần với mức hưởng tương đương với sĩ quan đang tại ngũ cùng cấp bậc quân hàm hoặc chức vụ.

Ngoài ra, tùy theo nhóm đối tượng, sĩ quan nghỉ hưu được cấp phiếu mời đi an điều dưỡng hằng năm hoặc hai năm một lần. Khi đi nghỉ tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội, sĩ quan được bảo đảm nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe và được thanh toán tiền tàu xe.

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, lập danh sách sĩ quan nghỉ hưu trên địa bàn gửi Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để chi trả kinh phí an điều dưỡng. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo.

Sĩ quan quân đội được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài Quân đội, nhóm này được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản bộ binh.

Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội sẽ được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài quân đội do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi sĩ quan quân đội nghỉ hưu thường trú thanh toán trực tiếp theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện.

Người được Hội đồng giám định y khoa khám, kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ bệnh hiểm nghèo mà từ trần, thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Chế độ thông tin

Về chế độ báo chí, sĩ quan quân đội nghỉ hưu ở một số nhóm theo quy định được cấp tiền mua báo Quân đội nhân dân. Mức tiền mua các ấn phẩm được cấp theo quý, tính theo giá tại thời điểm chi trả.

Ngoài ra, sĩ quan nghỉ hưu được gặp mặt, thông tin tình hình, tặng quà theo phân cấp nhân các dịp lễ lớn hằng năm.

Chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu từ trần thuộc diện tổ chức lễ tang cấp nhà nước hoặc lễ tang cấp cao được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với sĩ quan nghỉ hưu cấp bậc Đại tá trở xuống, không thuộc diện tổ chức lễ tang cấp nhà nước/cấp cao, Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức lễ tang như sau:

- Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 10 lần lương cơ sở

- Cơ quan cấp Cục và tương đương: 8 lần lương cơ sở

- Cấp Sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương: 5 lần lương cơ sở.

- Các đơn vị còn lại: 3 lần lương cơ sở (kinh phí dùng cho đồ thờ, khánh tiết, vòng hoa, lễ viếng, phục vụ lễ tang).

- Đơn vị tham gia ban tổ chức lễ tang được hỗ trợ 1 lần lương cơ sở để mua vòng hoa, lễ viếng và đồ lễ theo phong tục địa phương.

Việc thanh, quyết toán thực hiện hằng năm theo chi phí thực tế nhưng không vượt mức hỗ trợ quy định.