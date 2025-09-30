Hà Nội mưa trắng trời, quảng trường SVĐ Mỹ Đình thành biển nước mênh mông

Từ sáng sớm, mưa lớn trút xuống khiến tuyến đường Lê Quang Đạo, đoạn ngay trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình, rơi vào tình trạng ngập nặng, biến thành “biển nước” mênh mông (Ảnh: Thành Đông).

Nước dâng cao quá bánh xe khiến nhiều phương tiện dừng giữa đường, người điều khiển xe máy phải lội bộ, vất vả đưa xe thoát khỏi đoạn ngập (Ảnh: Thành Đông).

Không ít ô tô chết máy phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ (Ảnh: Thành Đông).

Các thợ sửa xe nhanh chóng dựng tạm điểm làm việc ngay trước cổng SVĐ Mỹ Đình, sửa chữa cho những phương tiện chết máy (Ảnh: Thành Đông).

Phương tiện ngập sâu, người dân khổ sở tìm cách di chuyển giữa dòng nước (Ảnh: Thành Đông).

Giao thông bị ùn tắc cục bộ khi nhiều ô tô đồng loạt chết máy. Một số xe may mắn vượt qua đoạn ngập trước SVĐ Mỹ Đình nhưng tiếp tục mắc kẹt vì đoạn đường phía trước vẫn chìm sâu trong nước (Ảnh: Thành Đông).

Anh Luân (một tài xế giao hàng) đang cố gắng nổ máy chiếc xe bị nước tràn vào ống xả, chia sẻ: “Từ đây đến điểm giao hàng còn khoảng 2km nữa nhưng chắc chắn tôi không kịp lịch hẹn với khách. Ngày công được 300.000 đồng, nhưng nếu phải sửa xe thì có khi tốn hơn số tiền đó” (Ảnh: Thành Đông).

Khu vực ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng cũng ngập sâu khoảng 0,5m (Ảnh: Minh Quân).

Trước cổng bến xe Mỹ Đình (mặt đường Phạm Hùng), nước ngập sâu khiến nhiều người dân lội bì bõm, xắn quần, nhọc nhằn tìm cách di chuyển (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

CSGT hỗ trợ di chuyển một chiếc ô tô chết máy trên đường Phạm Hùng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai có điểm võng mặt đường giữa nút giao, mưa lớn đọng nước ngập sâu khoảng 0,5m, nhiều ô tô và xe máy qua lại khó khăn (Ảnh: Trọng Hải).