Tàu có 10 ngư dân đang đánh bắt trên biển, một người đột nhiên "biến mất"

Chiều 29/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng và ngư dân đang tích cực tìm kiếm một thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó khoảng 13h ngày 28/10, tàu cá BĐ-98387TS do ông Mai Xuân Tiến (trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, trên tàu có 10 lao động, xuất bến ngày 18/10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn.

Tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai vươn khơi khai thác thủy sản (Ảnh: Doãn Công).

Khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách đảo Ba Bình (quần đảo Trường Sa) khoảng 45 hải lý về phía Nam, thuyền trưởng phát hiện ngư dân Đặng Văn Tẩn (53 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) không có trên tàu, nghi bị rơi xuống biển.

Tàu BĐ-98387TS cùng một tàu cá trong tổ đội khai thác thủy sản nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Ở diễn biến khác, tàu cá BĐ-96238TS do ông Nguyễn Văn Minh (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động, bị hỏng hộp số, thả trôi tại vị trí cách Cảng cá Đề Gi (Gia Lai) khoảng 148 hải lý về hướng Đông.

Đến chiều 29/10, tàu vẫn chưa sửa được và đang liên lạc với một tàu trong tổ đội ngư dân gần đó để hỗ trợ.