Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ 1): Bữa cơm định mệnh

Năm 2020, vụ án cô chủ nhà dùng thạch tín 3 lần hạ độc người giúp việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng vì thủ đoạn tàn độc của hung thủ.

Hai mẹ con nhập viện sau bữa cơm trưa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/11/2020, Công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), nhận được thông tin về trường hợp 2 mẹ con chị Đ.T.T. bị ngộ độc, sau bữa cơm trưa. Hai mẹ con chị T. sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tiến Đức cũ đã đến nhà chị T. xác minh. Quá trình kiểm tra thùng gạo và bình nước lọc, Công an xã Tiến Đức phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi. Vụ việc ngay lập tức được báo cáo lên Công an huyện Hưng Hà cũ.

Lập tức, Công an huyện Hưng Hà cũ đã cử điều tra viên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau bữa cơm hai mẹ con chị T. có biểu hiện nôn mửa, nghi ngộ độc (Ảnh minh họa).

Khi kiểm tra thùng gạo, bình nước lọc và một túi bánh đa của gia đình chị T., lực lượng công an phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường, nên thu mẫu gửi đến Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để trưng cầu giám định.

Do sức khoẻ của 2 mẹ con chị T. vẫn chưa ổn định, nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai của nạn nhân.

Trong thời gian chờ sức khỏe của 2 nạn nhân hồi phục lại, cơ quan công an đã rà soát các mối quan hệ của mẹ con chị T.. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, chị T. ít khi ở địa phương, chủ yếu làm giúp việc ở Hà Nội. Từ đầu năm 2020, sau khi bị ốm chị T. mới quay về nhà. Chị T., cũng không có mâu thuẫn với ai.

Sau thời gian gửi mẫu giám định đến Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), kết quả cho thấy trong một số mẫu vật lấy từ nhà chị T. mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà cũ, trưng cầu giám định đều chứa thạch tín, một loại chất độc không màu, không mùi cực kỳ nguy hiểm.

Những manh mối từ nạn nhân

Sau thời gian điều trị, sức khoẻ hai mẹ con chị T. đã ổn định trở lại. Khi làm việc với cơ quan công an, chị T. cho biết, nhà chị chỉ có 3 mẹ con ở cùng nhau.

Sáng ngày 25/11/2020, con trai thứ 2 của chị sang nhà bạn chơi, chỉ có chị T. và con gái đầu ở nhà nấu cơm ăn trưa. Bữa cơm trưa chỉ có canh, rau hái tại vườn nhà và ít đậu phụ, ăn được vài miếng thì cả 2 mẹ con đều xảy ra triệu chứng nôn mửa.

Quá trình kiểm tra điểm bán đậu phụ, cơ quan công an xác định không có nghi vấn, những người mua ở đậu phụ ở đây ăn cũng không xảy ra vấn đề gì khác thường.

Chị T. còn cung cấp thông tin, vào đêm 24, rạng sáng 25/11/2020, một người tên Mai, là chủ cũ mà chị T. từng làm giúp việc ở Hà Nội có đến nhà chị T. chơi. Đặc biệt, con gái chị T. còn cung cấp thông tin quan trọng, quá trình Mai đến nhà chơi, Mai có đi ra phía sau bếp, nhưng không biết chị này ra đấy làm gì.

Khu bếp nhà chị T. (Ảnh: Công an nhân dân).

Theo chị T., vào khoảng tháng 3/2019, chị T., lên Hà Nội làm giúp việc cho gia đình cô gái tên Mai. Chị T., chỉ biết Mai làm nghề bán bảo hiểm, nhà ở quận Tây Hồ cũ, ngoài ra không nhớ cụ thể.

Trong thời gian làm việc ở nhà Mai, chị T. nhiều lần được Mai mời mua bảo hiểm. Có một lần, chị T. bất ngờ bị ốm, sau lần đó Mai đưa cho chị 1 hợp đồng và bảo chị ký vào để mua bảo hiểm.

Chị T. còn cung cấp thêm thông tin, có một lần, Mai hỏi mượn chứng minh nhân dân và hộ khẩu của chị T. nói để làm thẻ ngân hàng. Sau này, khi bị ngân hàng đòi nợ, chị T. mới biết Mai đã rút tiền tiêu và để lại cho chị một khoản nợ.

Sau khi nghỉ làm xin về quê, chị T. mới biết Mai đã về nhà mẹ chị T. lấy của chị cuốn sổ tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng mà chị T. từng khoe với Mai.

Chị T. đã nhiều lần gọi điện cho Mai để lấy lại cuốn sổ tiết kiệm này, nhưng Mai cứ khất lần. Mai từng về nhà chị T., nhưng thay vì trả lại sổ tiết kiệm, Mai chỉ đưa cho chị T. số tiền 5 triệu đồng và tiếp tục hứa hẹn.

Sau khi loại trừ tất cả các mâu thuẫn từ mối quan hệ gia đình, hàng xóm, cơ quan điều tra hướng sự tập trung vào mối quan hệ giữa chị T. và người chủ cũ mà chị T. từng làm giúp việc tên Mai.

(Còn tiếp).