Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, khẳng định đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

“Vừa qua, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết đối với khoản chủ động thi hành án”, bà Hoa nói.

Bà Trần Thị Phương Hoa trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí (Ảnh: Thế Kha).

Việc xem xét giảm án phạt tù với ông Quyết, theo bà Hoa, có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá.

Bà Hoa khẳng định cơ quan này không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, bản án tuyên buộc ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và bà Trịnh Minh Huế (em gái ông Quyết) phải liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng và bồi thường cho 27.881 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường trên 1.783 tỷ đồng. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng.

Tính đến ngày 4/6 năm nay, anh em ông Trịnh Văn Quyết đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án trên.

Từ đó, Thi hành án dân sự Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết. Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù.

Ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh tư liệu: FLC).

Liên quan đến việc hoàn trả tiền cho các bị hại, Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết đã giải quyết hồ sơ cho gần 11.000 bị hại với tổng số tiền hoàn trả khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hơn 16.000 bị hại trong đại án chưa làm đơn yêu cầu thi hành án để nhận lại tiền.

Qua phân loại hồ sơ, cơ quan này nhận thấy trong đó có gần 5.000 bị hại có số tiền được hoàn trả chỉ dưới 2 triệu đồng/người và 5.000 bị hại có sai sót về địa chỉ cư trú.

Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.