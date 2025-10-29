Gần 147.000 người nghỉ việc nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị định 178

Chiều 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

34 tỉnh thành hoàn tất chi trả chế độ theo Nghị định 178

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết sau gần 4 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành ổn định, đi vào nền nếp và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong 3 tháng đầu vận hành, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Liên quan việc chi trả chế độ, chính sách, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết đến ngày 28/10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; 146.836 người (99,99%) đã nhận chi trả chính sách; chỉ còn 11 người (0,01%) chưa nhận. Trong đó, 34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả.

Công tác phân cấp, phân quyền, theo Bộ trưởng Bình, tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin thêm về việc Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền quản lý.

Về tài chính, ngân sách, tất cả địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đến ngày 27/10, 17.595 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 10.908 cơ sở dôi dư cần tiếp tục xử lý. Bên cạnh đó, có 3.177 đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị ô tô; còn 144 đơn vị chưa được trang bị.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị tại địa phương, tiêu biểu như tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Long....

Về thủ tục hành chính, đến ngày 22/10 số lượng thủ tục hành chính có chuyển biến theo hướng tăng tỷ lệ dịch vụ công toàn trình.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy từ 1/7 đến 26/10, 34 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 14,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 83% được xử lý trực tuyến.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã. Bộ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng nhấn mạnh Bộ sẽ hoàn thiện bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức; hoàn thiện các báo cáo, xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Giải quyết xong vướng mắc của chính quyền địa phương 2 cấp trong năm nay

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một cách quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc nào dứt việc đó. Đi kèm với đó, ông chỉ đạo kiểm điểm tiến độ hoàn thành các công việc được giao, báo cáo Thủ tướng hằng tuần vào thứ Tư.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp từng địa bàn cụ thể, hoàn thành trong tháng 11; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ, công chức cấp xã phù hợp vị trí việc làm.

Các cơ quan cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ còn thiếu kiến thức cũng phải tự nâng cao năng lực, trình độ, theo yêu cầu của Thủ tướng. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương, xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần làm việc nào dứt việc đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục họp định kỳ để từ nay tới cuối năm cơ bản giải quyết xong các vấn đề vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.