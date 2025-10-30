Ngã vào chảo mỡ bò đang sôi, người bố 2 con bỏng 75% cơ thể (Video: Hương Hồng).

Sự sống của người bố 2 con phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc

Trong phòng cách ly đặc biệt của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Lê Đức Thị (SN 1980, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) đang trải qua những giây phút "thập tử nhất sinh".

Trượt chân ngã vào chảo mỡ bò đang sôi, anh Thị bị bỏng 75% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Sau nhiều ngày hôn mê, anh Thị đã hồi tỉnh. Gần 1 tháng qua, đã có lúc người đàn ông trụ cột gia đình gần như đã bước một chân vào cửa tử. Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, tính mạng anh đã tạm được giữ lại.

Quanh giường bệnh là một dàn máy móc hiện đại, hỗ trợ anh Thị duy trì sự sống mong manh. Khắp người anh quấn đầy băng gạc, nhiều vùng cơ thể bị hoại tử, dịch chảy ra nhuộm vàng những lớp băng trắng. Anh gắng sức rướn người về phía trước như để hớp lấy từng chút oxy cho cơ thể.

Sau nhiều ngày hôn mê, người đàn ông trụ cột gia đình đã hồi tỉnh, nhưng tính mạng anh vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Là người trực tiếp điều trị cho anh Thị, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

“Bệnh nhân Lê Đức Thị nhập viện ngày 27/9 trong tình trạng sốc bỏng nặng, bỏng sâu và tổn thương diện rộng. Diện tích bỏng chiếm khoảng 75% cơ thể, trong đó 30% là bỏng sâu độ 3, 4, 5 ở vùng mặt, cổ, thân và tứ chi do ngã vào chảo mỡ đang sôi”.

Bác sĩ Hưng cho hay, hiện bệnh nhân đã thoát khỏi giai đoạn sốc ban đầu, nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc vẫn rất cao. Anh Thị phải thở oxy liên tục để duy trì sự sống.

Anh đã trải qua 2 lần phẫu thuật ghép da tự thân, song phía trước còn phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật nữa. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài và vô cùng tốn kém.

Người vợ nghèo khó “lực bất tòng tâm" khi không biết kiếm đâu ra tiền để cứu chồng (Ảnh: Hương Hồng).

“Qua quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có 70% cơ hội sống và hồi phục nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Đây là một tín hiệu rất khả quan. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bệnh nhân quá đáng thương. Anh Thị là trụ cột trong gia đình có mẹ già yếu, vợ đau ốm và hai con bị khuyết tật.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Hưng bày tỏ.

Nơi quê nhà, người mẹ già yếu và 2 đứa con khuyết tật ngày đêm mong ngóng tin tức anh Thị (Ảnh: CTV).

Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người chồng đã gần 1 tháng, nhưng sự thảng thốt, bàng hoàng vẫn còn hiện hữu trên gương mặt hốc hác của chị Lê Thị Gái (SN 1981, vợ anh Thị).

Ngước lên đôi mắt sưng húp, chị Gái cho biết, từ hôm đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu, chị chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa. Có lúc cũng muốn tranh thủ ngủ một lát để lấy sức, nhưng cứ hễ chợp mắt là hình ảnh người chồng đang cấp cứu, ngực phập phồng theo nhịp máy thở hiện về trong tâm trí, chị lại giật mình choàng tỉnh.

Người vợ đau yếu nghẹn ngào khẩn cầu cứu chồng

Chị Gái tâm sự, ở vùng quê nghèo, ruộng đất ít lại cằn cỗi, cuộc sống vô cùng chật vật. Sức khỏe yếu nên chị chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ. Chi phí sinh hoạt, thuốc men cho mẹ già mắc bệnh phổi và 2 đứa con bị khuyết tật tâm thần, đều trông vào đồng tiền công ít ỏi anh Thị làm thuê cho một lò nấu mỡ bò trong xã.

Chồng phải điều trị tích cực lâu dài, tốn kém, không biết bấu víu vào đâu, người vợ tội nghiệp khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp (Ảnh: Hương Hồng).

“Ngày 27/9, khi nhặt củi cho vào lò, anh Thị không may trượt chân ngã vào chảo mỡ bò đang sôi. Khi mọi người đưa chồng em ra khỏi chảo, anh ấy đã ngất lịm, da bị lột từng mảng lớn…”, chị Gái nấc nghẹn khi kể về tai nạn của chồng.

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương, anh Thị được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong ngày 27/9.

Trong nhà chẳng khi nào có tiền dự phòng, nên khi theo xe cấp cứu ra Hà Nội, chị Gái chỉ có 4 triệu đồng vay nóng của hàng xóm. Hiện chị chẳng còn 1 xu dính túi. Nhiều ngày qua, để cầm cự nơi bệnh viện, người vợ nghèo khó chỉ biết trông vào những suất cơm, cháo từ thiện.

Dường như nghe được câu chuyện giữa chúng tôi với người vợ tội nghiệp của mình, anh Thị gắng sức hươ hươ bàn tay phải (phần cơ thể duy nhất còn lành lặn) lên không trung như cầu cứu.

Nước mắt lưng tròng, chị Gái vội vàng nắm chặt lấy tay chồng, vừa khóc vừa cầu xin: “Anh ấy chắc đang đau lắm. Bác sĩ bảo chồng em phải điều trị lâu dài và tốn kém, nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó, em chẳng biết bấu víu vào đâu. Khẩn cầu các cô, bác thương tình cứu giúp!”.