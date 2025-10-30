Ukraine khai hỏa nhắm vào lực lượng Nga gần Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Trong vài tuần gần đây, quân đội Nga đã áp sát trung tâm hậu cần then chốt Pokrovsk của Ukraine sau hơn một năm tiến dần với tốc độ chậm rãi, điều mà Kiev nói đã khiến Nga tổn thất không nhỏ.

Trong một tuyên bố, Quân đoàn 7 của Ukraine cho biết lực lượng Nga áp đảo quân số của Ukraine ở Pokrovsk với tỷ lệ 8:1.

Theo đơn vị này, các nhóm binh sĩ của Nga đã thâm nhập vào thành phố và đang tìm cách tiến tiếp về phía bắc và tây bắc.

Trong bài phát biểu thường lệ qua video tối 29/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình quanh Pokrovsk “khó khăn nhất” trên toàn tuyến mặt trận dài 1.250km.

“Cũng như những tuần trước, đây là khu vực có hoạt động tác chiến khốc liệt nhất, với sự tập trung lớn của lực lượng Nga”, ông Zelensky nói sau cuộc thảo luận với Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Ông cho hay tình hình quanh thành phố đông bắc Kupiansk “vẫn khó khăn, nhưng lực lượng của chúng ta kiểm soát tốt hơn trong vài ngày qua và đang tiếp tục bảo vệ vị trí”.

Tổng thống Zelensky trong tuần này nói rằng khoảng 200 binh sĩ Nga có mặt tại nhiều khu vực của Pokrovsk, và nếu Nga kiểm soát được thành phố, điều đó sẽ mang ý nghĩa quan trọng để Moscow chứng minh họ đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Việc kiểm soát Pokrovsk, cũng như Kostiantynivka ở phía đông bắc, sẽ giúp Nga có bàn đạp tiến về Sloviansk và Kramatorsk, 2 thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Cũng trong hôm 29/10, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho hay, Nga đã phá vỡ một tuyến hậu cần quân sự tới thành phố lân cận Myrnohrad bằng các trận phục kích bộ binh và tập kích bằng máy bay không người lái.

DeepState cảnh báo Ukraine sẽ phải triển khai lực lượng cấp lữ đoàn, thay vì các đơn vị nhỏ lẻ, để ngăn chặn Nga tiếp tục thâm nhập Pokrovsk.

“Theo chúng tôi, tình hình ở Pokrovsk đang ở bờ vực sụp đổ và tiếp tục xấu đi đến mức việc khắc phục mọi thứ có thể trở nên quá muộn”, DeepState viết.

Theo DeepState, Nga hiện đã bao vây Pokrovsk từ 3 phía, chỉ chừa lại một hành lang rộng khoảng 15km để Ukraine tiếp tế hậu cần, bổ sung quân số và vận chuyển thương binh. Tất cả các cây cầu dẫn vào thành phố đã bị lực lượng Nga phá hủy, khiến việc sơ tán thương binh gần như bất khả thi.

Trong bản cập nhật sau đó, DeepState cho biết lực lượng Nga đang tìm cách thâm nhập Pokrovsk và một ngôi làng gần đó bằng các nhóm nhỏ. Nga đã tận dụng thời tiết xấu và phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/10 tuyên bố lực lượng Ukraine đã bị bao vây ở Pokrovsk và ở Kupiansk.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, việc rút lui đúng thời điểm sẽ mang tính sống còn khi việc cố thủ Pokrovsk không còn giá trị chiến thuật đối với Ukraine. Họ cảnh báo, nếu trì hoãn, Ukraine có thể lặp lại kịch bản hỗn loạn như tại các thành phố khác, khi lực lượng phòng thủ kiệt quệ và không thể sơ tán toàn bộ thương binh.

Trong khi đó, quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow về Kupiansk là “ảo tưởng” và nói rằng Pokrovsk chưa bị phong tỏa, nhấn mạnh các tuyến tiếp tế tại khu vực vẫn được duy trì.

Phát biểu với báo giới đầu tuần này, ông Zelensky nói việc Nga mất cả năm mà vẫn chưa giành được Pokrovsk cho thấy họ không đủ năng lực để quân sự hóa mục tiêu kiểm soát phần còn lại của khu vực.

Điện Kremlin nhiều lần yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, nơi Pokrovsk tọa lạc, như một điều kiện tiên quyết để đàm phán hòa bình, song Kiev bác bỏ.