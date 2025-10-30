Tài xế xe khách dương tính với ma túy đá khi lái ô tô trên đường

Ngày 30/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt lái xe N.Đ.T. (SN 1981, trú tại tỉnh Ninh Bình) do lái xe dương tính với chất Metaphetamin (ma túy đá) khi điều khiển ô tô khách.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 do Đại úy Nguyễn Văn Chiến làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường Cầu Diễn phát hiện xe khách BKS 29K-134.xx có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Đ.T., test nhanh ma túy với tài xế cho thấy anh này dương tính với chất Metaphetamin (ma túy đá). Tại thời điểm kiểm tra, xe khách đang trên lộ trình từ Quảng Ninh về Hà Nội để đón khách.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người này đến cơ sở y tế để xét nghiệm chuyên sâu, kết quả tiếp tục khẳng định nam tài xế dương tính với Metaphetamin. Làm việc với tổ công tác, lái xe thừa nhận đã sử dụng ma túy đá tại nhà một người bạn cách đây hai ngày.