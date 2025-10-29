Nổ mìn khoan đá, mở đường vào 6 bản làng bị chia cắt

Ngày 29/10, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống (Nghệ An), cho biết sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, tuyến đường chính dẫn vào 6 bản bị chia cắt trên địa bàn đã được thông suốt.

Trước đó, mưa bão liên tiếp khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất, đá từ các sườn núi đổ xuống làm ách tắc giao thông.

Cán bộ, dân quân xã Mường Lống phối hợp với lực lượng quân sự khoan phá đá, mở đường vào các bản bị chia cắt (Ảnh: Viết Nguyễn).

Sáu bản bị chia cắt gồm: Sa Lầy, Tham Lực, Xám Xúm, Huồi Khun, Tha Hang và Tham Hốc, với 376 hộ dân và 6 điểm trường mầm non, tiểu học bị ảnh hưởng.

“Các vách núi xuất hiện nhiều tảng đá lớn chờ rơi, rất nguy hiểm cho người dân qua lại. Đường tắc hoàn toàn, hàng trăm hộ phải sống trong cảnh cô lập nhiều ngày”, ông Hòa nói.

Trước tình hình đó, xã Mường Lống huy động hàng chục cán bộ, dân quân, công an và người dân tham gia dọn đất đá, bơm nước, cạy tảng đá sạt để mở lối.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá quá lớn, xã đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ kỹ thuật khoan, nổ mìn phá đá.

“Các cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục suốt 5 ngày, khoan phá hơn 5.000m3 đá. Đến nay tuyến đường vào các bản đã thông cơ bản, người dân và học sinh có thể đi lại an toàn”, ông Hòa thông tin.

Việc thông đường không chỉ giúp người dân lưu thông, tiếp tế lương thực, mà còn bảo đảm học sinh đến trường đúng lịch, góp phần ổn định đời sống sau mưa bão.