Đợt không khí lạnh mới tràn về miền Bắc, Huế - Quảng Ngãi giảm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối và đêm 30/10, đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo ngày 30/10-1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở các khu vực trên phổ biến 19-22 độ C, vùng núi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 30/10-1/11 có mưa, từ ngày 1/11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C

Theo dự báo, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị những ngày tới khả năng có mưa, cục bộ mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm 30/10, mưa lớn ở các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi giảm dần. Các khu vực khác chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập sâu nhiều ngày nay (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo thời tiết ngày 30/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.