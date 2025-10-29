Cục CSGT thí điểm sơn chữ "Nhường xe - an toàn rồi đi” trên đường Hà Nội

Ngày 29/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa thí điểm sơn, vẽ khẩu hiệu “Nhường xe - an toàn rồi đi”, kèm biển báo R.122 (biển báo dừng lại) trên các tuyến đường nhánh ra đường chính, yêu cầu người tham gia giao thông, kể cả xe ưu tiên phải dừng lại trước biển báo.

Theo Cục CSGT, các phương tiện chỉ được phép đi khi có tín hiệu cho phép hoặc khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khẩu hiệu và biển báo được sơn thí điểm trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) (Ảnh: Trần Thanh).

"Khi nhìn thấy biển báo và đọc được hàng chữ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải dừng xe, quan sát hai phía, khi thấy an toàn thì mới tiếp tục di chuyển", vị đại diện Cục CSGT nói.

Nhà chức trách cho biết, vấn đề nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, từ trong ngõ ra đường lớn, từ nhà ra đường… đã được lực lượng chức năng tuyên truyền rất nhiều, nhưng người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe máy thường không chấp hành, dẫn đến những vụ va chạm, tai nạn.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, quy định này đã được áp dụng tại Nhật Bản, khi các tài xế nhìn thấy biển STOP (dừng lại) thì buộc phải dừng lại 3 giây để thực hiện quy trình "Dừng lại - xác nhận - đi". Nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 1 đến 1,3 triệu đồng và trừ từ 2 đến 6 điểm trên giấy phép lái xe.