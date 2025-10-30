Tổng thống Putin công bố sức mạnh cặp vũ khí “bất khả chiến bại” của Nga

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 29/10 tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, khẳng định đây là vũ khí "không thể đánh chặn và không có đối thủ trên thế giới".

Phát biểu khi đến thăm các thương binh Nga tại một bệnh viện quân y ở Moscow, ông Putin cho biết cuộc thử nghiệm hệ thống Poseidon đã diễn ra vào ngày 28/10.

"Xét về tốc độ và độ sâu, không có thiết bị không người lái nào trên thế giới có thể so sánh được với loại này, và khó có thể xuất hiện trong tương lai gần", ông tuyên bố.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, hiện tại "không có cách nào có thể đánh chặn" siêu ngư lôi Poseidon.

“Lần đầu tiên, chúng tôi không chỉ thành công trong việc phóng hệ thống này từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy mà còn kích hoạt được bộ phận năng lượng hạt nhân, cung cấp năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một thành công lớn”, ông Putin giải thích.

Một bộ phận của ngư lôi Poseidon (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Theo Tổng thống Nga, năng lực của Poseidon “vượt trội đáng kể so với sức mạnh của ngay cả tên lửa tầm xa liên lục địa Sarmat đầy hứa hẹn nhất của chúng tôi”.

Siêu ngư lôi Poseidon lần đầu được biết đến qua công bố của Tổng thống Putin năm 2018. Khi đó, ông Putin nói rằng, đây là một loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới ít ồn, khả năng cơ động cao, tầm hoạt động không hạn chế và có thể lặn sâu và di chuyển nhanh hơn bất cứ tàu ngầm, ngư lôi nào. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định: "Hiện nay trên thế giới không loại vũ khí nào có thể ngăn chặn các ngư lôi này".

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là một phương tiện không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Theo TASS, Poseidon được thiết kế để phóng vào mục tiêu cách xa hàng trăm km, và có thể di chuyển sát đáy đại dương để né các hệ thống phòng thủ ven biển.

Các chuyên gia quân sự nhận định ngư lôi Poseidon dài khoảng 20m, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 90km/h, nhanh gấp đôi các tàu ngầm thông thường và cũng khó bị phát hiện hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia, ngư lôi này có thể xóa sổ các căn cứ hải quân, xưởng đóng tàu, nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phố ven biển nếu xung đột hạt nhân nổ ra.

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

Ngoài siêu ngư lôi Poseidon, Tổng thống Putin cũng ca ngợi sức mạnh của tên lửa Burevestik. Ông cho biết tên lửa có tầm bắn không giới hạn của Nga được xây dựng dựa trên những đột phá trong công nghệ phản ứng hạt nhân, cho phép thu nhỏ kích thước ở mức độ cao và đạt được công suất hoạt động nhanh chóng.

Một cuộc thử nghiệm mang tính bước ngoặt về vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này đã được công bố vào tuần trước.

Theo Tổng thống Putin, lò phản ứng của tên lửa "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân, nhưng nhỏ hơn 1.000 lần".

"Nhưng điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng thông thường cần hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần để hoạt động, thì lò phản ứng này chỉ mất vài phút hoặc vài giây để khởi động”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết những khám phá đạt được trong quá trình chế tạo hệ thống năng lượng độc đáo này sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực dân sự, ví dụ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Bắc Cực.

Trong khi đó, các linh kiện điện tử được bảo vệ khỏi bức xạ được phát triển cho Burevestik đã được sử dụng trong các sứ mệnh không gian và sẽ được sử dụng trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga.

Tuần trước, Nga tuyên bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình thế hệ mới mang tên Burevestnik, sử dụng động cơ hạt nhân siêu nhỏ và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov xác nhận tên lửa đã bay quãng đường 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục, thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Tổng thống Putin từng khẳng định 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, là “độc nhất vô nhị” và “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.