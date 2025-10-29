Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 bao giờ có thể đi vào hoạt động?

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa kiểm tra thực tế tiến độ xây lắp các hạng mục tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra thực tế tiến độ xây lắp các hạng mục tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc để thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đại diện Bộ Y tế báo cáo, tiến độ xây lắp các hạng mục tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ bản sẽ hoàn thành trước ngày 30/11.

Hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đang tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục như hệ thống tủ IPS, hệ thống nước nóng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đấu nối hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống tưới và cấp nước cho các nhà phụ trợ, lắp đặt thiết bị các nhà phụ trợ…

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang tiếp tục thi công trần thạch cao, trần nhôm, sơn bả trong, ngoài nhà; hoàn thiện phòng mổ, lắp đặt cửa; lắp đặt thiết bị điện nước; hoàn thiện tầng hầm; vệ sinh công nghiệp; bãi đỗ xe; thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, thi công hệ thống chiếu sáng.

Đại diện Bộ Y tế báo cáo tiến độ xây lắp các hạng mục tại cơ sở 2 của 2 bệnh viện (Ảnh: Thanh Bình).

Cả 2 bệnh viện đã triển khai việc mua sắm trực tiếp một phần thiết bị y tế và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12; triển khai đấu thầu rộng rãi các thiết bị y tế khác; dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nhân lực, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để liên thông thống nhất hoạt động giữa cơ sở 1 và cơ sở 2.

Lãnh đạo hai bệnh viện cũng báo cáo phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cơ sở 2 khi đi vào vận hành. Đại diện hai bệnh viện kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành trung ương về một số nội dung như hoàn tất các hạng mục mua sắm vật tư, thiết bị y tế; sớm phê duyệt cơ chế đặc thù về tài chính cho bệnh viện để tuyển dụng nhân tài về phục vụ tại cơ sở 2.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, cùng các nhà thầu để triển khai đúng tiến độ được giao.

Chính phủ quyết tâm đưa hai cơ sở y tế đi vào hoạt động cuối năm nay (Ảnh: Thái Bá).

Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo để đưa hai cơ sở y tế này đi vào hoạt động trong năm 2025.

Vì thế, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc về cơ chế về tài chính, sớm thanh toán các khối lượng công trình đã được thi công cho các nhà thầu; quan tâm thúc đẩy tiến độ giám sát chất lượng công trình.

Đối với Ban quản lý dự án cần bám sát kế hoạch, tập trung nhân lực, thời gian, trí tuệ, quyết tâm sát cánh cùng các nhà thầu triển khai công việc.

Các nhà thầu cần bố trí kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, phòng cháy, chữa cháy đáp ứng đủ các yêu cầu khi đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.