Đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sáng nay (30/10).

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần đồng hành, hợp tác và phát triển bền vững giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại đây, các đại biểu sẽ có những trao đổi về định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội nghị còn là nơi trao đổi về công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng với đó, công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường trọng điểm cũng sẽ được trình bày tại sự kiện quan trọng này.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ lắng nghe và giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp ngay tại hội nghị.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 10 tháng đầu năm, có 121.190 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 40.938 lao động nữ. Con số này đạt 93,2% kế hoạch năm 2025.

Trong đó, các thị trường trọng điểm, truyền thống vẫn duy trì số lượng tiếp nhận lao động ở mức ổn định. Cụ thể, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 55.049 lao động, tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 47.135 lao động và Hàn Quốc với 9.996 lao động.

Thị trường lao động khu vực châu Âu như Đức, Rumani, Hungary, Nga... vẫn giữ ở mức ổn định. Ước đến cuối năm 2025, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 636.000 lao động, đạt 127,3% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập tương đối ổn định và cao hơn nhiều so với làm việc trong nước cùng ngành nghề, trình độ.

Bình quân hàng năm người lao động gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình.