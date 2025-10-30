Đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
(Dân trí) - Bộ Nội vụ tổ chức diễn đàn hợp tác, chia sẻ và đồng hành với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc nước ngoài để cùng kiến tạo môi trường phát triển bền vững.
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sáng nay (30/10).
Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần đồng hành, hợp tác và phát triển bền vững giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tại đây, các đại biểu sẽ có những trao đổi về định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Hội nghị còn là nơi trao đổi về công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Cùng với đó, công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường trọng điểm cũng sẽ được trình bày tại sự kiện quan trọng này.
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ lắng nghe và giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp ngay tại hội nghị.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 10 tháng đầu năm, có 121.190 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 40.938 lao động nữ. Con số này đạt 93,2% kế hoạch năm 2025.
Trong đó, các thị trường trọng điểm, truyền thống vẫn duy trì số lượng tiếp nhận lao động ở mức ổn định. Cụ thể, thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 55.049 lao động, tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 47.135 lao động và Hàn Quốc với 9.996 lao động.
Thị trường lao động khu vực châu Âu như Đức, Rumani, Hungary, Nga... vẫn giữ ở mức ổn định. Ước đến cuối năm 2025, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 636.000 lao động, đạt 127,3% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập tương đối ổn định và cao hơn nhiều so với làm việc trong nước cùng ngành nghề, trình độ.
Bình quân hàng năm người lao động gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình.
Liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo các nội dung được trình Chính phủ, một số thủ tục hành chính đăng ký hoạt động theo các thị trường, ngành nghề cụ thể được chuyển quản lý điều kiện sang công bố điều kiện; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với định hướng tăng cường kiểm tra, giám sát.
Dự thảo Nghị định mới cũng đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tăng cường chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng cường sử dụng giấy phép bản điện tử.
Ngoài ra, dự kiến trong tháng 12, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong đó, thông tư mới sẽ tiếp tục sửa đổi triệt để về thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai thác, phát triển thị trường mới nhưng cũng sẽ gắn trách nhiệm nhiều hơn đối với doanh nghiệp khi triển khai thực hiện.