Khẩn trương đưa công chức tỉnh về chi viện cho cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành văn bản số 8197 về việc cử nhân sự về UBND cấp xã sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo chỉ đạo, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị sử dụng công chức, viên chức và UBND các xã, phường để đề xuất phương án điều động, biệt phái nhân sự, đảm bảo đúng quy định.

Công chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đối với các trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại UBND xã, phường, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh quy trình bổ nhiệm cho những cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thời hạn hoàn thành công tác này trong tháng 10/2025.

Với các trường hợp tiếp nhận viên chức vào làm công chức tại UBND xã, phường, Sở Nội vụ cũng sẽ rà soát kỹ biên chế, vị trí việc làm được phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và Sở Y tế khẩn trương báo cáo kết quả về UBND tỉnh liên quan đến việc đề xuất điều động, biệt phái nhân sự về công tác tại các xã, phường, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo danh sách dự kiến, Đồng Nai sẽ bổ sung nhân sự cho UBND các xã, phường gồm 4 trường hợp được giới thiệu bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp xã; 8 công chức và 10 viên chức đến nhận nhiệm vụ tại địa phương. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tiếp nhận 35 chuyên viên từ các sở, ngành vào làm công chức tại UBND xã, phường, đồng thời biệt phái 5 trường hợp khác đến công tác tại 5 đơn vị cấp xã.

Lực lượng công chức, viên chức được điều động sẽ đảm nhiệm công việc ở nhiều lĩnh vực trọng yếu tại UBND cấp xã như tư pháp, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, kế toán, công thương, xây dựng, tài nguyên - môi trường, tài chính, giao thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại…

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã 2 lần cử gần 300 cán bộ, viên chức xuống 95 xã, phường để hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tại bộ phận một cửa.