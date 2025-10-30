LĐBĐ Thái Lan nói gì khi gặp gỡ VFF xin lỗi vì dùng sai Quốc kỳ Việt Nam?

Sau sự cố nghiêm trọng sử dụng nhầm Quốc kỳ Việt Nam sang Quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á, LĐBĐ Thái Lan đã cử Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan sang Việt Nam trong chiều 29/10, gặp trực tiếp và gửi lời xin lỗi tới VFF và nhân dân Việt Nam.

Phó chủ tịch FAT, Adisak Benjasiriwan, chụp ảnh cùng Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn, và Tổng thư ký AFF, Winston Lee (Ảnh: FAT).

Sau buổi làm việc của phái đoàn FAT với lãnh đạo VFF, cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan đã phát đi dòng thông báo: “Phó chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, ông Adisak Benjasiriwan, đã trực tiếp đến xin lỗi VFF tại thủ đô Hà Nội vào chiều 29/10, sau sự cố hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal vô địch U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra vào hôm 28/10.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, FAT đã gửi thư xin lỗi đến cả VFF và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đồng thời, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang) cũng ủy quyền cho ông Adisak Benjasiriwan trực tiếp sang Việt Nam để bày tỏ lời xin lỗi một lần nữa, nhằm thể hiện thiện chí và sự chân thành. Ông khẳng định sự cố này hoàn toàn là lỗi cá nhân, không hề có chủ ý xúc phạm đến đất nước Việt Nam hay người dân Việt Nam.

Trong buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan đã gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn và các lãnh đạo khác của VFF. Cuộc gặp còn có sự chứng kiến của Tổng thư ký AFF, Winston Lee.

Buổi trao đổi diễn ra trong bầu không khí thiện chí và tích cực. Phía VFF ghi nhận và hiểu rõ đây là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời FAT cam kết sẽ không để xảy ra tình huống tương tự trong tương lai, nhất là khi Thái Lan đảm nhận vai trò chủ nhà các giải đấu quốc tế”.

Trong thông báo trên trang chủ, VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà bóng đá Thái Lan thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.