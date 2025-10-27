Giao công an xác minh vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Ngày 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một cô gái không mặc quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm và chết đuối.

Đáng nói, tài khoản đăng tải bài viết cho rằng khi cô gái này nhảy xuống hồ, có nhiều người đứng xem sự việc mà không ai xuống cứu nạn nhân, tới khi cô gái tử vong mới có 2 người xuống vớt cô gái lên bờ.

Người đăng tải clip cho rằng cô gái tự đi ra khu vực hồ Hoàn Kiếm rồi tự tử (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến sự việc này, ngày 27/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết chính quyền đã nắm được thông tin về sự việc. Theo vị lãnh đạo, vụ việc xảy ra vào sáng 25/10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nạn nhân tử vong là một cô gái.

"Chúng tôi đã giao công an phường làm báo cáo cụ thể về vụ việc. Nạn nhân là một cô gái đã tử vong. Về thông tin cho rằng nhiều người thấy sự việc mà không cứu nạn nhân, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Một số nhân chứng cho biết, ban đầu cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cử cán bộ đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.