Nam thanh niên chuyển giới đi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở Hải Phòng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một thanh niên có ngoại hình nữ giới đi khám nghĩa vụ quân sự, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo thông tin chia sẻ, người này được cho là có giới tính nam nhưng đã chuyển giới sang nữ. Trong hình ảnh được đăng tải, thanh niên mặc trang phục nữ, xuất hiện tại khu vực khám tuyển cùng nhiều công dân khác.

Một số bài viết trên mạng xã hội cho biết, người trong ảnh quê ở xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

Hình ảnh anh H. khám nghĩa vụ quân sự lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua (Ảnh: Đ.X.).

Liên quan đến sự việc trên, ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh cho biết, buổi khám nghĩa vụ quân sự của địa phương vào ngày 26/10, và người thu hút sự chú ý của người nói trên là anh N.N.H. (SN 2003, ở xã Kiến Minh), giới tính nam theo giấy khai sinh. Anh H. đi khám cùng người em sinh đôi, cũng là nam giới.

Theo ông Thành, kết quả sơ tuyển cho thấy anh H. cao 1m74, nặng 57kg. Buổi sơ tuyển chỉ kiểm tra sức khỏe tổng quát, chiều cao, cân nặng, thị lực, không khám nội khoa.

“Do hình dáng bên ngoài khác biệt so với giới tính ghi trong giấy tờ, chúng tôi sẽ xin ý kiến Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 để có hướng xử lý”, ông nói.

Lãnh đạo xã Kiến Minh cho biết, năm 2021, anh H. và em trai cùng trúng tuyển đại học, đến nay đã tốt nghiệp. Cả hai được đưa vào danh sách nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Ông Thành cho biết thêm, với trường hợp của anh N.N.H., địa phương tạm thời đưa vào danh sách dự bị, chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên.