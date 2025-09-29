Những thiệt hại nặng nề của cơn bão Bualoi

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cho biết đến 17h30 ngày 29/9, bão Bualoi (bão số 10) đã khiến 13 người chết (Huế 1 người do nước cuốn, Thanh Hóa 1 người do bị cây đè, Ninh Bình 9 người, Hưng Yên 2 người), 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 35 người bị thương.

Bão số 10 cũng làm hơn 8.220 nhà bị hư hỏng tốc mái, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh hơn 4.770 nhà; Nghệ An hơn 2.350 nhà; Ninh Bình gần 840 nhà; Huế gần 90 nhà; Quảng Trị 80 nhà; Lào Cai gần 50 nhà,...

Có 19 nhà ở Hà Tĩnh bị ngập. Bão cũng làm hư hỏng 75 trụ sở xã, điểm trường, nhà văn hóa, cơ sở y tế; cháy 1 trạm biến áp, gãy đổ 113 cột điện (Ninh Bình).

Mưa bão làm ngập, thiệt hại gần 3.070ha lúa, hoa màu; sạt lở 7 điểm đê. Hiện các địa phương đã huy động lực lượng gia cố đê ổn định.

Ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông tại 115 điểm.

Các lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 32.400 hộ với gần 59.890 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quân đội đã huy động gần 15.700 cán bộ chiến sĩ với 595 phương tiện các loại để giúp dân phòng chống bão.

Nhiều nhà dân tại Hà Tĩnh tan hoang sau bão Bualoi (Ảnh: Dương Nguyên).

Bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ vào nước này ngày 26/9. Chiều tối 26/9, bão Bualoi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Quá trình quần thảo trên Biển Đông bão Bualoi di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đến đêm 28 rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Hà Tĩnh là địa phương bão Bualoi đổ bộ trực tiếp và chịu ảnh hưởng nặng nề.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi cũng đã gây ra các hình thái thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa lớn.