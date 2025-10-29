Dân có thu nhập trung bình phải mất hơn 30 năm để mua "căn nhà tầm trung"

Rất nhiều vấn đề nóng trong bức tranh kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) đề cập trong bài phát biểu tại hội trường chiều 29/10, khi thảo luận về nội dung này.

Ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm nay và cả giai đoạn 5 năm 2021-2025, song điều khiến ông Đồng băn khoăn là nhìn lại cả nhiệm kỳ, thậm chí là 2-3 nhiệm kỳ gần đây, có những vấn đề được bàn đi bàn lại rất nhiều nhưng dường như không có sự cải thiện gì đáng kể.

Dẫn chứng, ông đề cập thị trường bất động sản với giá nhà tăng phi mã. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy giá bất động sản tại Hà Nội và TPHCM tăng nhanh, nằm top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Hồng Phong).

Theo ông Đồng, mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này.

Hay thị trường vàng, Quốc hội cũng nói từ 2-3 nhiệm kỳ trước nhưng đến nay vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Liên quan thị trường vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đưa ra đánh giá "bất định, khó lường", chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Theo ông, giá vàng cao ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng, bởi người dân cho rằng đầu tư vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng lãi suất thấp.

Từ thực tế đó, đại biểu Hòa đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.

Quay trở lại với vấn đề kinh tế xã hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng phải ngạc nhiên và bức xúc là ở ngay Hà Nội, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Căn cước công dân, nếu không, “quyền lợi sẽ không được giải quyết".

“Tôi thấy khá khó hiểu. Căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ Nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan Nhà nước cả rồi. Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin, người dân nếu chấp hành thì vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó, nhưng nếu không chấp hành lại lo bị làm khó dễ”, đại biểu tỉnh Quảng Trị nêu quan điểm.

Các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 29/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp bản sao sổ đỏ để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai, vì nhiều người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất.

Nếu vậy, theo ông Đồng, cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp giấy tờ liên quan.

Làm sạch được dữ liệu về đất đai là rất cần thiết, nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân, thì cần xem lại, theo đại biểu Hà Sỹ Đồng.

Ngoài ra, ủng hộ quan điểm của đại biểu Trần Quốc Tuấn đoàn Vĩnh Long, ông Đồng cho rằng ngay trong kỳ họp này, Chính phủ nên có một báo cáo về thực trạng thừa - thiếu cán bộ xã cũng như bất cập từ cơ chế, chính sách để Quốc hội xem xét và ban hành quyết sách tháo gỡ.