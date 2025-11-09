Giấc mơ kỳ lạ khiến người đàn ông trôi dạt 2 ngày trên biển vứt bỏ áo phao

Tối 8/11, 3 người trôi dạt trên biển đã được ứng cứu, đưa về đến đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Hàng nghìn người dân đã reo hò, đốt pháo hoa chào mừng họ trở về.

Tôi mơ thấy mình đang ở nhà…

Sáng 9/11, 3 người bị trôi dạt trên biển vẫn được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn. Sức khỏe của ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988), đều đã ổn định, riêng anh D.Q.C. (SN 1981) bị viêm ruột nặng.

Anh Lê Văn Sanh, người đã cùng ông Phan Duy Quang chèo thúng ra biển cứu người (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Sanh nhớ lại, chiều 6/11, anh và ông Quang nghe tin anh C. nhảy xuống biển tự tử. Hai người vội mặc áo phao rồi lên thúng câu ra biển cứu người. Lúc này bão Kalmaegi (bão số 13) sắp vào bờ nên biển động dữ dội.

Những người trên bờ đã cột dây thừng vào thúng câu để đề phòng bất trắc. Nhưng anh C. trôi quá xa trong khi dây thừng quá ngắn. Anh Sang và ông Quang quyết định tháo dây thừng để chèo thúng đến nơi anh C. đang trôi.

“Lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết là phải tìm cách tiếp cận anh C. thật nhanh. Tôi quyết định tháo dây thừng để có thể chèo thúng ra xa hơn”, anh Sanh nhớ lại.

Dù cứu được anh C. nhưng thúng câu quá nhỏ bé giữa sóng gió nên bị cuốn trôi rất nhanh. Cứ thế, thúng trôi dạt, đảo Lý Sơn khuất dần trong mưa gió. Thúng trôi đến đêm thì lật úp, 3 người ôm nhau tìm cách bơi vào bờ. Đến khoảng nửa đêm, sóng dữ dội hơn, họ bị hất tung rồi lạc mất nhau.

Anh Sanh thời điểm được tàu cứu hộ của người dân đặc khu Lý Sơn phát hiện trôi dạt trên vùng biển tỉnh Gia Lai (Ảnh: Tuyết Linh).

Anh Sanh trôi dạt rất lâu rồi may mắn vớt được nửa chai nước nhỏ và một quả táo đã thối. Anh cố gắng ăn táo, uống từng ngụm nước để giữ sức. Giữa đêm tối, một vùng ánh sáng mờ mờ hiện ra phía xa, anh Sanh cố gắng bơi về phía đó. Thế nhưng càng bơi, anh thấy vùng sáng càng xa dần rồi mất hút.

Đêm giông bão trôi qua, biển có phần yên ả hơn, anh Sanh thả trôi tự do. Chai nước sắp hết, anh buộc phải uống thêm nước biển.

Đến trưa 8/11, anh cảm thấy cơ thể nóng rát, ý thức mơ hồ. Anh bỗng thấy mình đang ở nhà. Trong cơn vô thức, anh cởi bỏ áo phao, quần áo rồi dần chìm vào giấc ngủ.

“Tôi mơ hồ thấy mình đang ở nhà cùng vợ rồi cơn buồn ngủ ập đến. Đúng lúc đó tôi nghe có người gọi tên mình”, anh Sanh nhớ lại.

Ông Phan Duy Quang là người cùng anh Sanh chèo thúng ra biển cứu người. Trong thời gian trôi dạt trên biển, ông Quang phải uống nước mưa, nước biển, ăn các loài hải sản trôi nổi.

Ông Phan Duy Quang, một trong 2 người hùng của người dân đất đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Trong 2 ngày trôi dạt, ông Quang phát hiện nhiều chiếc tàu chở hàng ở gần nhưng không thể kêu cứu. Đến sáng 8/11, thủy thủ tàu Hải Nam 39 mới phát hiện và ứng cứu thành công ông Quang.

“Có đến 6 chiếc tàu chở hàng đi ngang qua nhưng không phát hiện ra tôi đang trôi dạt, đến chiếc thứ 7 thì thủy thủ trên tàu mới nhìn thấy”, ông Quang chia sẻ.

Những người hùng trên đất đảo Lý Sơn

Ông Đặng Văn Thành (SN 1972, trú tại đặc khu Lý Sơn), người đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn suốt 2 ngày trên biển. Ông Thành nhớ lại, sau khi tiếp nhận ông Phan Duy Quang từ tàu Hải Nam 39, tàu của ông tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến chiều 8/11, mọi người may mắn nhìn thấy anh Lê Văn Sanh trôi phía mạn phải của tàu. Lúc này anh Sanh không còn mặc áo phao.

“Lúc mới lên tàu thấy nó cười rồi nói vừa tắm biển xong, chuẩn bị đi ngủ. Nó còn hỏi chúng tôi đang đi đâu”, ông Thành nhớ lại.

3 người gặp nạn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Chỉ ít giờ sau, anh D.Q.C. cũng được một tàu cá của tỉnh Quảng Bình cũ cứu sống. Thông tin cả 3 người gặp nạn đều đã bình an khiến người dân đất đảo vỡ òa cảm xúc.

Bà Trần Thị Lầu, vợ ông Phan Duy Quang, nói rằng 2 ngày ông mất tích là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời bà. Hàng ngày bà lang thang bên bờ biển để cầu mong một phép màu.

“Nhận tin ông ấy được cứu tôi vẫn chưa tin, đến khi nhìn thấy hình ảnh qua điện thoại tôi mới òa khóc. Tôi sợ, cảm giác sợ hãi không thể diễn tả được. Lời cầu nguyện của tôi và người dân đất đảo đã linh ứng”, bà Lầu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, đêm 8/11, hàng nghìn người dân đã đến cầu cảng Bến Đình để chào đón 3 người gặp nạn bình an trở về.

Hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung tại bến cảng reo hò, đốt pháo hoa chào đón 3 người gặp nạn bình an trở về (Ảnh: Nguyễn Linh).

“Không khí đón chào 3 người gặp nạn bình an trở về vừa náo nhiệt, vừa xúc động. Điều này cho thấy sự đoàn kết, gắn bó của người dân đất đảo”, ông Huy khẳng định.

Theo ông Huy, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh thật sự là người hùng đối với người dân đảo Lý Sơn. Họ đã dũng cảm lao ra biển để cứu người giữa lúc sóng gió dữ dội.

Bên cạnh đó còn có hàng trăm người dân, cùng lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đã tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn suốt 2 ngày trên biển. Tất cả những điều này đã góp phần tạo nên kỳ tích giữa biển khơi.