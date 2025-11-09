Vụ đi cấp cứu sau ăn bánh mì: Mua ở 2 chi nhánh, vào 8 bệnh viện điều trị

Chiều 9/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí tại Sở Y tế TPHCM đã thông tin cập nhật tình hình vụ hàng trăm người phải vào viện sau khi ăn bánh mì.

Theo đó, tính đến hiện tại, phòng chuyên môn của Sở Y tế TPHCM đã nhận được báo cáo từ 8 bệnh viện, với tổng số hơn 170 ca nghi ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị.

Họ có điểm chung là xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì từ tiệm có tên "cô B.", tại 2 chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Tính đến 10h ngày 9/11, trong tổng số hàng trăm ca vào viện, có ít nhất 65 ca đang điều trị nội trú. Hiện tại, đa số các ca bệnh tạm ổn định, một vài ca nặng đang được điều trị tích cực. Về đối tượng, bệnh nhân vào viện có cả trẻ nhỏ, người già, thai phụ, người bị suy thận...

Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng tiếp nhận một số trẻ trong vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Hoàng Lê).

Cụ thể, 8 cơ sở tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong vụ việc nêu trên gồm:

Bệnh viện Quân y 175 (hơn 100 ca), Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (hơn 20 ca); Bệnh viện Nhân dân Gia Định (36 ca), Bệnh viện Bình Dân (1 ca), Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình (1 ca), Bệnh viện Quốc tế Becamex (6 ca), Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây (5 ca), Bệnh viện Nhi đồng 2 (2 ca).

Sở Y tế TPHCM đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM, Bộ Y tế và chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được cơ quan này ban hành.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, trước đó qua ghi nhận từ các cơ sở y tế trên địa bàn, bước đầu đã tìm thấy tác nhân gây ngộ độc trong sự việc nêu trên là vi khuẩn Salmonella (trên mẫu bệnh phẩm lấy từ trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định).

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm liên quan đến sự việc nêu trên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tạm ngưng hoạt động, nên Đoàn đã niêm phong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm.