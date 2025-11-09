Vụ cứu người tự tử trong bão Kalmaegi: Người cha lên tiếng

Tối 8/11, 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị trôi dạt trong bão Kalmaegi đã được đưa về đảo. Hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng reo hò, nhảy múa, bắn pháo hoa đón 3 nạn nhân trở về.

Cả ba đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Anh D.Q.C. (SN 1981), người đã nhảy xuống biển khi bão Kalmaegi sắp ập vào đất liền, cũng được mọi người chào đón, động viên, giúp anh ổn định tinh thần.

Người dân Lý Sơn tập trung tại cảng Bến Đình reo hò, bắn pháo hoa chào đón 3 người bình an trở về (Ảnh: Nguyễn Linh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông D.Q.Q., cha anh C., bày tỏ xúc động khi con mình và hai ân nhân bình an trở về sau 48 giờ trôi dạt trên biển giữa bão tố.

Ông chia sẻ, con trai ông trong một phút suy nghĩ nông cạn đã nhảy xuống biển tự tử. Hành động này khiến hai người chèo thúng câu (ông Quang và anh Sanh) ra ứng cứu cũng gặp nguy hiểm khi trôi dạt trên biển suốt 48 giờ.

Mấy ngày qua, ông Q. lang thang bên bờ biển như người mất hồn. Từng giờ, từng phút, ông mong chờ thông tin của cả 3 người. Sáng 8/11, ông Quang và anh Sanh lần lượt được cứu sống, nỗi lo của ông vơi bớt phần nào.

Chiều cùng ngày, điện thoại của anh C. để ở nhà bất ngờ đổ chuông. Ông Q. run rẩy bắt máy và vỡ òa cảm xúc khi biết con mình vẫn khỏe mạnh.

“Nhìn thấy C. là tôi ngã quỵ vì vui mừng. Con tôi và cả hai người cứu nó đã trở về bình an. Đây là điều kỳ diệu”, ông Q. chia sẻ.

Theo ông Q., con trai ông là nguồn cơn gây nên sự việc này khiến nhiều người gặp nguy hiểm. Thế nhưng, người dân Lý Sơn không trách móc, ngược lại họ còn động viên, hỗ trợ gia đình ông tìm kiếm những người gặp nạn.

Lực lượng biên phòng thăm hỏi ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Ảnh: Nguyễn Linh).

“Mọi người quá tuyệt vời. Tôi xin cúi đầu cảm ơn người dân Lý Sơn, cảm ơn các lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm suốt mấy ngày qua”, ông Q. chia sẻ.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu anh C.. Nạn nhân được cứu nhưng biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

3 người đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Ảnh: Minh Huy).

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tham gia tìm kiếm không có kết quả.

Đến sáng 8/11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. cũng được ứng cứu thành công.

Cả 3 người được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.