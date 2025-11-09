Hé mở khả năng trở lại tuyển Malaysia của 7 cầu thủ đang bị FIFA treo giò

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, sau khi đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị bác bỏ. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và đặt ra câu hỏi về tương lai của các cầu thủ, đặc biệt là khả năng họ đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi án phạt bao gồm Hector Hevel (29 tuổi), Gabriel Palmero (22 tuổi), Facundo Garces (26 tuổi), Rodrigo Holgado (30 tuổi), Jon Irazabal (28 tuổi), Joao Figueiredo (29 tuổi) và Imanol Machuca (25 tuổi). Ngay lập tức, Gabriel Palmero đã trở thành cầu thủ đầu tiên phải lãnh hậu quả từ án treo giò của FIFA khi hợp đồng của anh với câu lạc bộ hạng Ba Tây Ban Nha, CD Tenerife, bị chấm dứt.

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA treo giò một năm (Ảnh: Hmetro).

Luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh rằng, mặc dù là công dân Malaysia, 7 cầu thủ này vẫn không thể đại diện cho đội tuyển quốc gia sau khi án treo giò kết thúc, dựa trên các quy định hiện hành của FIFA.

“Sau khi thời hạn đình chỉ 12 tháng kết thúc, cầu thủ đó có thể chơi ở cấp câu lạc bộ cho bất kỳ đội bóng nào, kể cả các câu lạc bộ ở Malaysia”, Nik Erman nói.

Ông giải thích: “Tuy nhiên, tình hình ở cấp độ quốc tế lại khác vì các cầu thủ vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí để khoác áo đội tuyển quốc gia.

Để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, các cầu thủ phải cư trú tại Malaysia trong 5 năm, và theo Điều 6(5) của Điều lệ FIFA - trong đó định nghĩa "ở trong nước" - họ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 183 ngày trong khoảng thời gian 12 tháng để được tính là một năm cư trú”.

“Hình phạt này không hợp thức hóa những sai phạm trước đây của các cầu thủ, do đó họ vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để đại diện cho Malaysia”, Nik Erman nói thêm.

Ông Nik Erman cũng gợi ý rằng Malaysia Super League có thể tận dụng cơ hội này để ký hợp đồng với Garces, Holgado hoặc Machuca, qua đó giúp các cầu thủ duy trì sự nghiệp nếu hợp đồng của họ bị các đội bóng hiện tại hủy bỏ.

Tuy nhiên, nếu án phạt của FIFA không có thay đổi, cơ hội trở lại đội tuyển Malaysia của hầu hết các cầu thủ này gần như không còn. Với một năm bị treo giò và thêm 5 năm phải chờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, họ sẽ mất tổng cộng 6 năm. Khi đó, phần lớn đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ngoại trừ Gabriel Palmero - người duy nhất vẫn còn ở độ tuổi dưới 30.

FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên án treo giò 12 tháng và mức phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) cho mỗi cầu thủ. FAM cũng bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong một tuyên bố, FAM cho biết họ đã yêu cầu FIFA cung cấp lý do bằng văn bản và sẽ xem xét các bước tiếp theo, bao gồm cả khả năng đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).